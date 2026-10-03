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Lino comemora 'gols do Flamengo' na Seleção e projeta luta por titularidade: 'Concorrência é muito grande'

Atacante rubro-negro anotou dois gols na goleada por 4 a 0 contra a Índia

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
03/10/2026 14:00
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Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto
Samuel Lino comemora gol pela Seleção (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

Samuel Lino foi um dos destaques da goleada da Seleção Brasileira sobre a Índia por 4 a 0, na tarde deste sábado (3), em amistoso disputado em Calcutá. O atacante do Flamengo marcou duas vezes na segunda etapa, no último compromisso da equipe nesta Data Fifa.

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Em entrevista, o atacante comemorou a atuação pela Seleção e também o gol marcado pelo companheiro de clube Pedro, o segundo da equipe brasileira. Para ele, o fato demonstra a força do elenco rubro-negro.

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- Uma grande vitória da Seleção (Brasileira). Fico feliz por ter ajudado. Fico feliz pelo gol do Pedro também e por saber que foram gols de jogadores do Flamengo. Isso mostra o quão bem o Flamengo está representado. Feliz em fechar esses três jogos bem - comemorou Samu Lino, em entrevista à Ge TV.

Pedro comemora o segundo gol do Brasil sobre a Índia
Pedro, do Flamengo, comemora gol pela Seleção Brasileira (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

Lino também comentou a disputa por uma vaga entre os titulares no ataque da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O atacante citou Vinícius Júnior, a quem considera o melhor do mundo na posição, além de Rodrygo, que ficou afastado nos últimos meses após passar por cirurgia no joelho.

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- Confiante. Agora é manter o meu trabalho no clube. Sei que a concorrência é muito grande (por uma posição como titular), a gente tem um jogador que, hoje, é o melhor da posição no mundo (Vinícius Júnior) e, há duas temporadas, estava sendo o melhor do mundo. Também existem outros jogadores, como Rodrygo, que também é dessa posição (ponta esquerda). A gente sabe que a concorrência é grande, mas eu confio em mim, no meu trabalho, e vou continuar trabalhando no clube para poder estar sempre presente - explicou.

Samuel Lino iniciou a partida diante da Índia no banco de reservas e entrou no início da segunda etapa, justamente na vaga de Vinicius Júnior. O atacante registrou três finalizações em direção ao gol e marcou duas vezes. Também acertou 86% dos passes tentados.

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A Seleção Brasileira encerrou a primeira Data Fifa desde a eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, com duas vitórias e um empate. Na estreia, empatou por 1 a 1 com a Austrália e, depois, venceu a revanche por 4 a 2, antes de enfrentar a Índia neste sábado. Foram nove gols marcados e três sofridos no início do primeiro ciclo completo de Carlo Ancelotti à frente da Amarelinha.

Lino comenta comemoração "tímida" da Seleção nos gols

- Eu não sei (risos). Acho que pelo calor. Eu sei que o gol, claro, é o principal objetivo, e a comemoração faz parte, uma coisa linda. Mas, às vezes, não tenho certeza, não gastar energia por estar um calor imenso. Eu achava que os torcedores da Índia fariam mais festa nos gols. A gente teve uma recepção incrível, e eu achei que seria um clima mais de torcida, música… Mas não. Faz parte, cada um tem a sua cultura. A gente no Brasil está sempre acostumado com festa.

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