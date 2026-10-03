Sem empolgar, Brasil vence fácil a Índia em último amistoso da Super Data Fifa
Seleção não empolga em último jogo desta Super Data Fifa
Sem muito esforço, e por isso mesmo sem jogar bem, o Brasil goleou a frágil Índia por 4 a 0 neste sábado (3), no último amistoso da equipe de Carlo Ancelotti nesta Super Data Fifa. Estêvão, Pedro e Samuel Lino, duas vezes, marcaram para o Brasil, em jogo disputado em Calcutá.
Como foi Índia 0 x 4 Brasil
Seleção faz primeiro tempo de domínio de bola, mas pouca criatividade
Carlo Ancelotti escalou um Brasil bastante modificado diante da Índia. Ao todo, oito jogadores que tinham ficado na reserva no segundo amistoso com a Austrália foram para o jogo. Entre as novidades, Pedro foi para o ataque e Andrey Santos ganhou a vaga de Bruno Guimarães.
Diante de um adversário frágil e de calor intenso em Calcutá, a Seleção jogou sem acelerar o ritmo. Teve amplo domínio de posse de bola e passou quase todo o tempo no campo de ataque. Ainda assim, careceu mais uma vez de criatividade, e marcou duas vezes também por contar com falhas do goleiro Gurpreet, em gols de Estêvão, aos 28, e de Pedro, aos 41.
Ancelotti muda bastante, mas Brasil mantém ritmo na metade final
A Seleção voltou com cinco mudanças para o segundo tempo. Vanderson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Samuel Lino foram para o jogo. As alterações não tiveram impacto no contexto do jogo, que seguiu sendo de pouca inspiração, mas o Brasil passou a ser mais efetivo.
Samuel Lino ampliou o marcador aos 12. No decorrer do jogo, Ancelotti seguiu promovendo substituições, o que deu mais ímpeto à Seleção; o time, contudo, sentiu falta de entrosamento. Enquanto isso, os indianos, que não deram nenhum trabalho a Pedro Morisco no primeiro tempo, passaram a ameaçar eventualmente o gol do Brasil, mas o goleiro do Coritiba demonstrou personalidade e se saiu bem. Nos acréscimos, Samuel Lino fechou a goleada.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Apesar da contribuição do goleiro indiano, o gol de Estêvão aos 28 minutos de jogo serviu para a Seleção se soltar. Até então, futebol apresentado pela Seleção era ainda mais burocrático.
Deu aula 🏅
Em um jogo sem nenhum brilho e diante de adversário frágil, Samuel Lino merece destaque pelos dois gols marcados no segundo tempo.
Ficou abaixo 📉
Goleiro indiano Gurpreet falhou nos dois gols do Brasil no primeiro tempo. Acabou nem voltando para o segundo.
✅ FICHA TÉCNICA
ÍNDIA 0 X 4 BRASIL
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: sábado, 3 de outubro de 2026
📍 Local: Salt Lake Stadium, em Calcutá (IND)
🥅 Gols: Estêvão (28'/1ºT) e Pedro (41'/2ºT); Samuel Lino (12'/2ºT) e Samuel Lino (49'/2ºT)
🕴️ Arbitragem: Ilgiz Tantashev, auxiliado por Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin (trio uzbeque)
⚽ ESCALAÇÕES
Índia
Gurpreet (Gill); Abhishek, Anwar, Bijoy e Mishra (Gupta); Thapa (Nickson), Apuia, Manvir (Choudhary) e Williams (Partap Singh); Sahal (Larlrindika) e Ashique (Sanam Mohammed). Técnico: Khalid Jamil
Brasil
Pedro Morisco; Matheuzinho (Vanderson), Marquinhos (Jair), Arthur Dias (Mauro Júnior) e Douglas Santos (Gabriel Magalhães); Danilo (Bruno Guimarães), Andrey Santos (Martinelli) e Gabriel Bontempo (Douglas Luiz); Estevão (Breno Bidon), Pedro (Endrick) e Vini Jr (Samuel Lino). Técnico: Carlo Ancelotti.
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