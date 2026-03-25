AO VIVO: na véspera do jogo, Ancelotti e Vini Jr. falam de Brasil x França

Na véspera do amistoso com a França, o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Vinicius Jr. concedem entrevista em Orlando, onde o Brasil se prepara para o amistoso desta quinta-feira (26), em Boston. Acompanhe ao vivo:

continua após a publicidade

➡️Roque Júnior defende Ancelotti, elege favoritas e aconselha Seleção antes da Copa do Mundo

Logo após a entrevista, Ancelotti comanda o último treino antes do jogo. Será apenas a primeira atividade com grupo completo, já que Douglas Santos e Luiz Henrique, ambos do Zenit, juntaram-se à delegação apenas no fim da tarde dessa terça-feira (24). A dupla atrasou um dia porque o voo que os levaria da Rússia no domingo foi cancelado.

A delegação brasileira embarca para Boston no fim da tarde, em voo fretado. O grupo retorna para Orlando ainda na noite de quinta-feira, e no dia seguinte começa a preparação para o segundo amistoso nesta Data Fifa; na terça-feira (31), o Brasil encara a Croácia, dessa vez na mesma cidade em que está concentrado.

continua após a publicidade

O jogo do Brasil com a França será o duelo mais difícil da Seleção desde que Ancelotti assumiu a equipe, em maio do ano passado. Será o primeiro jogo com uma equipe europeia, que chegou às duas últimas finais de Copa do Mundo, tendo sido campeã em 2018.

Carlo e Davide Ancelotti durante treino do Brasil em preparação para o duelo com a França (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Aposte nos jogos da Seleção Brasileira!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.