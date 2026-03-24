A lesão de Mbappé que o afastou dos gramados por semanas no início do ano pode ter sido agravada por um erro médico do Real Madrid. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Daniel Riolo, da RMC Sport, os departamentos médico e de preparação física do clube espanhol teriam examinado o joelho errado do atacante francês após a lesão sofrida em dezembro.

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Segundo Riolo, o erro teria sido um dos motivos que levaram o presidente Florentino Pérez a promover mudanças no comando dos departamentos médico e físico do clube, com a demissão de parte da equipe e o retorno de Antonio Pintus e do médico Niko Mihic.

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– É evidente que houve um erro se o jogador decidiu viajar para Paris. Eu diria que foi porque o diagnóstico do joelho de Mbappé foi catastrófico, e sem dúvida pior do que catastrófico, porque foi um erro muito grave. E foi por isso que demitiram todos, além da série de lesões, mas foi em grande parte devido a isso – afirmou o jornalista.

O erro que poderia ter sido grave

A confusão começou após a partida contra o Celta de Vigo, em dezembro, quando Mbappé sofreu uma pancada no joelho. Os exames realizados pelo Real Madrid apontaram um problema na perna direita. O problema, no entanto, estava na esquerda. O erro teria sido percebido apenas depois que o jogador disputou três partidas completas pelo clube, seguindo com dores e sinais de inflamação.

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– O erro foi enorme, e foi examinar o outro joelho dele. Você acha que estou falando besteira? Foi isso que aconteceu. Você vai entender que se você está jogando lesionado e não sabe disso, pode se machucar seriamente – completou Riolo.

Após a descoberta, novos exames apontaram uma lesão parcial no ligamento posterior do joelho esquerdo. Em 31 de dezembro, o Real Madrid publicou um comunicado informando que Mbappé tinha uma entorse no joelho e seguiria tratamento conservador. O francês ficou fora da Supercopa da Espanha, mas voltou a atuar na final contra o Barcelona, saindo do banco.

Mbappé lamenta gol do Benfica contra o Real Madrid na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Incomodado com as dores persistentes, Mbappé viajou a Paris em fevereiro para ser avaliado por especialistas. O atacante foi consultado pelo Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, especialista em joelho que já tratou de jogadores como Ibrahimovic e Benzema. Na ocasião, o médico elaborou um novo plano de reabilitação, que tem apresentado resultados positivos.

– Tive a sorte de receber o diagnóstico correto quando fui a Paris, e juntos conseguimos elaborar o melhor plano para recuperar minha melhor forma e estar em forma para o final da temporada com o Real Madrid e para a Copa do Mundo – declarou Mbappé recentemente.

O francês voltou a atuar contra o Manchester City, na Champions League, entrando no segundo tempo, e repetiu a dose no dérbi contra o Atlético de Madrid, no último domingo. Agora, ele se prepara para o amistoso contra o Brasil, nesta quinta-feira (26), nos Estados Unidos.

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