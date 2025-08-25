Imprensa espanhola sobre Rodrygo: ‘Conseguiu o que queria’
Jogador atuou na posição em que havia pedido
- Matéria
- Mais Notícias
A vitória do Real Madrid sobre o Real Oviedo, por 3 a 0, foi um dos grandes assuntos da imprensa internacional, sobretudo na Espanha. Com protagonismo de Mbappé e Vini Jr, outro atacante chamou a atenção do "Diario AS": Rodrygo. Para o jornal, a ida do jogador para a ponta esquerda foi positiva, já que, além de render bem, o brasileiro foi um dos grandes destaques da partida, mesmo sem participar dos gols.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Pais de Bellingham discutem com diretor do Borussia; entenda
Futebol Internacional25/08/2025
- Futebol Internacional
Um ano de Real Madrid: Endrick é protagonista de patrocínios e dono da camisa 9
Futebol Internacional25/08/2025
- Futebol Internacional
Arne Slot abre jogo sobre ‘novela Isak’ antes de confronto contra Newcastle
Futebol Internacional25/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O periódico destacou a novela que envolve o brasileiro e o Real Madrid nesta janela de transferências. O atacante não tem tido espaço com o novo técnico, Xabi Alonso, e diversos gigantes europeus já sondaram seu nome. Entretanto, apesar da disputa por posição, o treinador afirmou que conta com o jogador, e, do outro lado, Rodrygo também já deixou claro que não pretende sair do clube.
Apesar de não ter marcado, como fizeram Mbappé e Vini Jr, as estatísticas de Rodrygo chamaram atenção do Diario AS, que o descreveu como um “atacante de forte presença”. Foram quatro finalizações, 30 passes certos no campo ofensivo, três cruzamentos e um aproveitamento de 96% nos passes. Sem a bola, Rodrygo ainda registrou cinco recuperações.
Apesar da boa partida, Rodrygo se frustrou com substituição
O Real Madrid venceu o Real Oviedo por 3 a 0 no último domingo (24), no Estádio Carlos Tartiere, pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. Durante o confronto, o brasileiro foi substituído no segundo tempo e saiu de campo frustrado com a decisão do técnico Xabi Alonso.
Nas redes sociais, o dublador Velloso revelou em vídeo o que foi dito pelo atacante no momento da irritação. Rodrygo deixou o campo aos 17 minutos da etapa final para a entrada de Vini Jr. Na ocasião, o Real Madrid já vencia por 1 a 0.
Vale destacar que, enquanto esteve em campo, Rodrygo foi um dos principais nomes do Real Madrid, especialmente no primeiro tempo. A atuação chegou a ser elogiada pelo jornal "Marca", que o classificou como “elétrico” e com vontade de impressionar Xabi Alonso após recuperar a titularidade.
– Assim fu***, todo jogo é isso aí. Cara***, mano, tomar no c* – disse o jogador, no banco de reservas.
O atacante revelou que se sente mais confortável atuando pela esquerda, posição ocupada por Vini Jr. Para Xabi Alonso e Real Madrid, será uma dor de cabeça para revezar entre os brasileiros, que são grandes astros do ataque do time, e para Rodrygo, lutar por posição com o amigo, que já escreveu seu nome na história do clube.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias