Comentarista simula convocação da Seleção Brasileira: ‘São esses’

O treinador Carlo Ancelotti irá revelar os 23 convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (25), às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, dos canais TNT Sports, simulou os possível atletas selecionados.

Com base em uma análise pessoal, o comentarista apontou os nomes que chamaria para os próximos jogos do Brasil. A Seleção Brasileira enfrenta o Chile e Bolivia na próxima Data Fifa, respectivamente nos dias 4 e 9 de setembro.

Convocados de VSR

Goleiros: Alisson (LIV), Ederson (MCI) e Brazão (SAN)

Laterais: Vanderson (MON), Wesley (ROM), Alex Sandro (FLA) e Luciano Juba (BAH)

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Alexsandro (LOSC), Léo Ortiz (FLA) e Militão (RMD)

Meias: Casemiro (MUN), Danilo (BOT), Andrey Santos (CHE), Bruno Guimarães (NEW), Matheus Cunha (MUN) e Gerson (ZEN).

Atacantes: Rodrygo (RMD), Raphinha (BAR), Estêvão (CHE), Neymar (SAN), João Pedro (CHE) e Igor Jesus (NFO)

Os dois compromissos de setembro, contra Chile e Bolívia, encerram as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entra em campo já classificada após vencer o Paraguai, no último dia 10 de Junho, na Neo Química Arena.

A partida foi a segunda sobre o comando de Carlo Ancelotti e marcou a estreia do italiano, como treinador do Brasil, em território nacional. Agora, após pouco mais de dois meses de observações, o treinador realiza mais uma convocação.

Com o fim das Eliminatórias na Data Fifa, a Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti farão quatro amistosos até o fim do ano. Em outubro, a equipe deve enfrentar Coreia do Sul e Japão, que também estão classificados para a Copa do Mundo. Ainda não há adversários encaminhados para os confrontos de novembro.