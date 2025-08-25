menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Torcedores elegem nome indispensável na convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti

Enquete foi realizada por meio do canal do Lance! no WhatsApp

carlo ancelotti
imagem cameraCarlo Ancelotti em treino pela Seleção Brasileira (Foto: Marlon Costa/AGIF)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 25/08/2025
12:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Todas as atenções desta segunda-feira (25) estão voltadas para a convocação da Seleção Brasileira, agora sob o comando de Carlo Ancelotti. A lista reunirá os principais atletas do país que atuarão na Data Fifa de setembro, quando o Brasil enfrentará as seleções do Chile e da Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Redação do Lance! convoca 23 jogadores para a Seleção Brasileira; veja

Com o objetivo de ouvir a opinião dos torcedores, o Lance! promoveu uma enquete aberta por meio dos canais oficiais do veículo no WhatsApp. A pergunta direcionada ao público foi: "Qual jogador brasileiro que atua no exterior merece uma chance na lista desta segunda?"

Foram realizadas duas enquetes, uma no canal do Lance! e outra no canal Lance! Futebol Internacional, ambas com o mesmo questionamento e com as mesmas opções de resposta. A iniciativa teve como objetivo medir a percepção do público em relação aos brasileiros que atuam no exterior e que, segundo os torcedores, merecem uma oportunidade nesta convocação da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

A equipe do Lance! selecionou dez nomes como alternativas, levando em consideração tanto o bom momento vivido por alguns desses jogadores no futebol europeu quanto a popularidade de outros entre os torcedores. São eles: Alexsandro (Lille), Andrey Santos (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Lucas Paquetá (West Ham), Luiz Henrique (Zenit), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Wesley (Roma).

Confira abaixo os resultados consolidados da votação 🔢

  • João Pedro (Chelsea) – 29,83%
  • Estêvão (Chelsea) – 15,10%
  • Wesley (Roma) – 12,43%
  • Lucas Paquetá (West Ham) – 6,31%
  • Rodrygo (Real Madrid) – 4,78%
  • Luiz Henrique (Zenit) – 4,21%
  • Alexsandro (Lille) / Andrey Santos (Chelsea) / Richarlison (Tottenham) – 4,02% cada
  • Éder Militão (Real Madrid) – 3,63%
FBL-ENG-PR-WEST HAM-CHELSEA
Convocação da Seleção Brasileira: João Pedro, do Chelsea, em 2025/26 (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Com um total de 523 votos, João Pedro foi o grande destaque entre os torcedores que participaram da enquete, impulsionado pelo bom desempenho desde sua chegada ao Chelsea, especialmente nas fases decisivas do Mundial de Clubes. O atacante teve uma estreia sólida contra o Palmeiras, nas quartas de final, foi decisivo contra o Fluminense na semifinal e também marcou presença na final do torneio intercontinental.

continua após a publicidade

O pódio da votação é completado por Estêvão, recém-chegado ao Chelsea e agora companheiro de João, e por Wesley, formado nas categorias de base do Flamengo e lateral-direito da Roma.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias