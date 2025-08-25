Torcedores elegem nome indispensável na convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti
Enquete foi realizada por meio do canal do Lance! no WhatsApp
Todas as atenções desta segunda-feira (25) estão voltadas para a convocação da Seleção Brasileira, agora sob o comando de Carlo Ancelotti. A lista reunirá os principais atletas do país que atuarão na Data Fifa de setembro, quando o Brasil enfrentará as seleções do Chile e da Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.
➡️ Redação do Lance! convoca 23 jogadores para a Seleção Brasileira; veja
Com o objetivo de ouvir a opinião dos torcedores, o Lance! promoveu uma enquete aberta por meio dos canais oficiais do veículo no WhatsApp. A pergunta direcionada ao público foi: "Qual jogador brasileiro que atua no exterior merece uma chance na lista desta segunda?"
Foram realizadas duas enquetes, uma no canal do Lance! e outra no canal Lance! Futebol Internacional, ambas com o mesmo questionamento e com as mesmas opções de resposta. A iniciativa teve como objetivo medir a percepção do público em relação aos brasileiros que atuam no exterior e que, segundo os torcedores, merecem uma oportunidade nesta convocação da Seleção Brasileira.
A equipe do Lance! selecionou dez nomes como alternativas, levando em consideração tanto o bom momento vivido por alguns desses jogadores no futebol europeu quanto a popularidade de outros entre os torcedores. São eles: Alexsandro (Lille), Andrey Santos (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Lucas Paquetá (West Ham), Luiz Henrique (Zenit), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Wesley (Roma).
Confira abaixo os resultados consolidados da votação 🔢
- João Pedro (Chelsea) – 29,83%
- Estêvão (Chelsea) – 15,10%
- Wesley (Roma) – 12,43%
- Lucas Paquetá (West Ham) – 6,31%
- Rodrygo (Real Madrid) – 4,78%
- Luiz Henrique (Zenit) – 4,21%
- Alexsandro (Lille) / Andrey Santos (Chelsea) / Richarlison (Tottenham) – 4,02% cada
- Éder Militão (Real Madrid) – 3,63%
Com um total de 523 votos, João Pedro foi o grande destaque entre os torcedores que participaram da enquete, impulsionado pelo bom desempenho desde sua chegada ao Chelsea, especialmente nas fases decisivas do Mundial de Clubes. O atacante teve uma estreia sólida contra o Palmeiras, nas quartas de final, foi decisivo contra o Fluminense na semifinal e também marcou presença na final do torneio intercontinental.
O pódio da votação é completado por Estêvão, recém-chegado ao Chelsea e agora companheiro de João, e por Wesley, formado nas categorias de base do Flamengo e lateral-direito da Roma.
