Europeus reagem a possível chegada de Andreas no Palmeiras: ‘Não deixe’

Após tratativas frustradas no início do ano, Andreas pode chegar ao Palmeiras na segunda janela de 2025. A diretoria alviverde voltou tentar a contratação do meio-campista brasileiro, que está no Fulham, da Inglaterra. Os europeus analisaram a possível movimentação.

O jogador chegaria à Academia de Futebol para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, negociado ao Benfica. Andreas no Palmeiras é um assunto que a torcida do Verdão se acostumou a ouvir nesse ano, mas dessa vez os rumos da negociação podem ser diferentes.

Assim que as notícias sobre uma possível saída de Andreas Pereira do Velho Continente, os europeus começaram a comentar sobre o jogador. Veja abaixo.

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, comemora golaço marcado pela Seleção Brasileira contra o Peru (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja reação dos europeus com possível chegada de Andreas no Palmeiras

"Tchau Andreas! Não deixe a porta bater em você na saída"

"É fantástico ver escanteios e cobranças de falta realmente indo para a área hoje"

"Vi AP jogar um ótimo futebol, infelizmente não de forma consistente. Seja qual for o seu futuro, desejo-lhe o melhor, especialmente porque ele nunca causou problemas públicos como certa pessoa fez antes de ir para o Al-Hilal"

"Nossa, Palmeiras dando um grande passo! O que você acha dessa?"

"Espera aí, onde está o Andreas Pereira??"

Técnico do Fulham mandou recado a Andreas Pereira

Técnico do Fulham, Marco Silva voltou a responder questionamentos sobre o futuro de Andreas Pereira, que negocia uma possível transferência para o Palmeiras antes do término da janela, marcada para o dia 2 de setembro.

– O Andreas (Pereira) tem sido um jogador muito importante para nós (Fulham). Esta tarde ele não está envolvido (na partida do Fulham contra o Manchester United). Não sei o que vai acontecer antes do término da janela de transferências – afirmou o treinador em entrevista sobre Andreas, alvo do Palmeiras.

Em seu último ano de contrato, Andreas Pereira tem futuro incerto na Inglaterra e avalia possibilidades na janela, visando a Copa do Mundo de 2026. Na estreia do Fulham na Premier League, foi relacionado pela comissão técnica, mas permaneceu no banco de reservas durante o empate em 1 a 1 com o Brighton.

Nos bastidores, o Palmeiras pretende não iniciar uma nova novela na busca pela contratação do brasileiro e mantém cautela nas tratativas, apesar de contar com novas vantagens em relação às conversas do início do ano.