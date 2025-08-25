Narrador aponta erros na convocação da Seleção: ‘Tem que’
Brasileiro protagonizou vitória sobre o Real Oviedo no domingo (24)
Vini Jr e Rodrygo, astros do Real Madrid, não estão presentes na convocação da Seleção Brasileira. Os 25 nomes selecionados foram divulgados nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Para Luis Felipe Freitas, narrador da CazéTV, a ausência do camisa 7 do Real Madrid entre os convocado é um erro.
- Eu acho um erro o Ancelotti não convocar o Vinicius Júnior. Ele tem que convocar pensando no time que ele quer para a Copa do Mundo. Não convocar o Rodrygo também é um erro - defendeu.
👀A situação de Vini Jr na Seleção Brasileira
No primeiro compromisso, contra o Chile, mesmo que fosse convocado, Vini não estaria à disposição do treinador italiano pois cumpre suspensão. No segundo jogo, Ancelotti estaria preservando Vinicius como estratégia, já que o confronto será disputado na altitude boliviana. A Seleção já está garantida na Copa do Mundo.
Nos dois jogos sob comando da Seleção Brasileira, Ancelotti tinha em Vini Jr uma peça-chave na engrenagem da equipe. O atacante foi o autor do gol da vitória e da classificação ao Mundial sobre o Paraguai.
Convocação da Seleção
GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians
DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham
ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham
