A CBF anunciou algumas mudanças no calendário brasileiro na noite do último sábado. Dentre elas, a alteração da data das semifinais e final da Copa do Brasil. Se para alguns clubes, foi benéfico, para outros não. É o caso do Flamengo.

Conforme divulgado inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmado pelo Lance!, o clube rubro-negro discordou da atitude da entidade brasileira em mexer nas datas, pois usaria o período inicialmente reservado à Copa do Brasil para descanso e também treinamentos.

Com esse remanejamento de datas, o Brasileirão também sofreu alteração, outro fator que irritou a diretoria do Flamengo. Inicialmente, o principal torneio nacional terminaria no dia 21 de dezembro. No entanto, a CBF optou por antecipar e precisou mexer nas rodadas 27, 29, 31 e 33, que serão disputadas nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro - um pouco mais de uma semana do fim das quartas de final da Libertadores.

O Flamengo decidirá a vaga para as semifinais do torneio da Conmebol fora de casa, na Argentina, no dia 25 de setembro, uma quinta-feira. A 27ª rodada do Brasileirão será disputada no dia 5 de outubro, nove dias após. A mudança irá interferir no planejamento estratégico do clube a fim de preservar os jogadores para a reta final da competição.

Para a diretoria, a decisão da CBF foi 'unilateral', pois a entidade não quis entender o funcionamento do Flamengo, que é atual líder do Brasileirão e segue vivo na Libertadores. O clube foi derrotado para o Atlético-MG nas oitavas de final e está fora da Copa do Brasil.

Ou seja, o Flamengo que teria seis semanas livres terá apenas uma com o novo calendário do futebol brasileiro. Além disso, a equipe ainda tem um jogo atrasado contra o Sport.

Outro ponto que incomodou os dirigentes foi a ciência da CBF nas datas da Copa Intercontinental, argumento usado para as mudanças no calendário. O antigo Mundial de Clubes será disputado em dezembro. Caso algum time brasileiro vença a Libertadores, irá enfrentar o Cruz Azul no dia 10 - a data conflitaria com o Brasileirão.

Em contato com o Lance!, uma fonte ligada à diretoria do Flamengo negou que possa haver favorecimento a outras equipes por parte da CBF. Para ele, se começar a acreditar nisso, não tem mais porque acreditar em futebol.

No último sábado, BAP, presidente do Flamengo, e Samir Xaud, presidente da CBF, marcaram presença no Maracanã para assistir à final do Mundial Sub-20, que sagrou o Rubro-Negro bicampeão após disputas de pênalti contra o Barcelona. Os dois se encontraram no camarote e conversaram.

O mandatário da entidade brasileira, inclusive, foi o responsável por dar as medalhas aos vencedores e também a BAP.

Samir Xaud coloca medalha de campeão em BAP, presidente do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza, Adriano Fontes e Paula Reis / Flamengo)

Palmeiras emite nota sobre alteração do calendário

Em razão da participação de quatro times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a CBF conversou, no fim do ano passado, com seus parceiros e com os clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar o calendário da temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para 21 de dezembro o fim da competição.

Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as do Intercontinental, competição que o campeão da Conmebol Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro.

No entanto, como os três clubes do país garantidos nas quartas de final da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade de a CBF ajustar novamente o calendário a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026.

Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para 7 de dezembro e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 do mesmo mês.

Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado (23) pela CBF.

