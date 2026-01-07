O ano da Seleção Brasileira feminina se desenha como o mais importante do ciclo Copa do Mundo, e é exatamente por isso que nomes em alto nível entram no radar.

Em um calendário recheado e estratégico, desempenho, regularidade e capacidade de decisão ganham peso redobrado. A temporada do Brasil é tema do 'Olho nela, Arthur' desta semana, com foco em seleções femininas brasileiras, de base e profissional.

Compromissos da Seleção

O Brasil terá cinco Datas FIFA ao longo da temporada, distribuídas de forma decisiva para testes e consolidação de ideias: fevereiro/março, abril (com a inédita FIFA Series), junho, outubro e novembro/dezembro.

Entre os compromissos mais aguardados está a Finalíssima Feminina, que colocará frente a frente o Brasil, campeão da Copa América 2025, e a Inglaterra, vencedora da Eurocopa, prevista para o primeiro semestre. A CBF trabalha nos bastidores para trazer a decisão para o país, mas ainda não há confirmação até o momento.

Outro ponto central do ano é a realização da primeira FIFA Series do futebol feminino, com o Brasil como país-sede, durante a janela entre março e abril. Inspirado no modelo do futebol masculino, o torneio reunirá seleções de diferentes continentes em amistosos oficiais, ampliando o intercâmbio técnico e oferecendo jogos de alto nível.

Veja todas as Datas Fifa do ano no feminino

Data Fifa – de 24 de fevereiro a 7 de março

de 24 de fevereiro a 7 de março Data Fifa (Fifa Series) – de 7 a 18 de abril

de 7 a 18 de abril Data Fifa – de 1º a 9 de junho

de 1º a 9 de junho Data Fifa – de 5 a 13 de outubro

de 5 a 13 de outubro Data Fifa – de 24 de novembro a 5 de dezembro