Olho nela, Arthur!: 2026 será ano-chave para a Seleção Brasileira feminina
Brasil disputará Finalíssima e Fifa Series
- Matéria
- Mais Notícias
O ano da Seleção Brasileira feminina se desenha como o mais importante do ciclo Copa do Mundo, e é exatamente por isso que nomes em alto nível entram no radar.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Camilla Orlando convoca Seleção Feminina Sub-20 para reta final de treinos antes do Sul-Americano
Futebol Feminino06/01/2026
- Futebol Feminino
Ranking da Fifa passa por reformulação, e Seleção Feminina sobe uma posição
Futebol Feminino11/12/2025
- Futebol Feminino
Olho nela, Arthur: categorias de base da Seleção feminina mostram que o futuro é promissor
Futebol Feminino25/11/2025
Em um calendário recheado e estratégico, desempenho, regularidade e capacidade de decisão ganham peso redobrado. A temporada do Brasil é tema do 'Olho nela, Arthur' desta semana, com foco em seleções femininas brasileiras, de base e profissional.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Compromissos da Seleção
O Brasil terá cinco Datas FIFA ao longo da temporada, distribuídas de forma decisiva para testes e consolidação de ideias: fevereiro/março, abril (com a inédita FIFA Series), junho, outubro e novembro/dezembro.
Entre os compromissos mais aguardados está a Finalíssima Feminina, que colocará frente a frente o Brasil, campeão da Copa América 2025, e a Inglaterra, vencedora da Eurocopa, prevista para o primeiro semestre. A CBF trabalha nos bastidores para trazer a decisão para o país, mas ainda não há confirmação até o momento.
Outro ponto central do ano é a realização da primeira FIFA Series do futebol feminino, com o Brasil como país-sede, durante a janela entre março e abril. Inspirado no modelo do futebol masculino, o torneio reunirá seleções de diferentes continentes em amistosos oficiais, ampliando o intercâmbio técnico e oferecendo jogos de alto nível.
➡️ Camilla Orlando convoca Seleção Feminina Sub-20 para reta final de treinos antes do Sul-Americano
Veja todas as Datas Fifa do ano no feminino
- Data Fifa – de 24 de fevereiro a 7 de março
- Data Fifa (Fifa Series) – de 7 a 18 de abril
- Data Fifa – de 1º a 9 de junho
- Data Fifa – de 5 a 13 de outubro
- Data Fifa – de 24 de novembro a 5 de dezembro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias