Futebol Feminino

Olho nela, Arthur!: 2026 será ano-chave para a Seleção Brasileira feminina

Brasil disputará Finalíssima e Fifa Series

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/01/2026
16:40
Seleção Brasileira durante amistoso contra Portugal, em 2025. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
O ano da Seleção Brasileira feminina se desenha como o mais importante do ciclo Copa do Mundo, e é exatamente por isso que nomes em alto nível entram no radar.

Em um calendário recheado e estratégico, desempenho, regularidade e capacidade de decisão ganham peso redobrado. A temporada do Brasil é tema do 'Olho nela, Arthur' desta semana, com foco em seleções femininas brasileiras, de base e profissional.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Compromissos da Seleção

O Brasil terá cinco Datas FIFA ao longo da temporada, distribuídas de forma decisiva para testes e consolidação de ideias: fevereiro/março, abril (com a inédita FIFA Series), junho, outubro e novembro/dezembro.

Entre os compromissos mais aguardados está a Finalíssima Feminina, que colocará frente a frente o Brasil, campeão da Copa América 2025, e a Inglaterra, vencedora da Eurocopa, prevista para o primeiro semestre. A CBF trabalha nos bastidores para trazer a decisão para o país, mas ainda não há confirmação até o momento.

Outro ponto central do ano é a realização da primeira FIFA Series do futebol feminino, com o Brasil como país-sede, durante a janela entre março e abril. Inspirado no modelo do futebol masculino, o torneio reunirá seleções de diferentes continentes em amistosos oficiais, ampliando o intercâmbio técnico e oferecendo jogos de alto nível.

➡️ Camilla Orlando convoca Seleção Feminina Sub-20 para reta final de treinos antes do Sul-Americano

Veja todas as Datas Fifa do ano no feminino

  • Data Fifa – de 24 de fevereiro a 7 de março
  • Data Fifa (Fifa Series) – de 7 a 18 de abril
  • Data Fifa – de 1º a 9 de junho
  • Data Fifa – de 5 a 13 de outubro
  • Data Fifa – de 24 de novembro a 5 de dezembro
Seleção Feminina
Flâmula da Seleção Brasileira em amistoso contra a Itália (Foto: Livia Villas Boas/CBF)

