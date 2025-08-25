Os atuais uniformes da Seleção Brasileira são inspirado na vasta herança natural e cultural do país e sua história de brilhantismo dentro de campo. Utilizados desde 2024, os uniformes não devem ser utilizados na Copa do Mundo de 2026, mas ainda serão visto durante a reta final das Eliminatórias para o torneio.

No site da Nike, a fornecedora de material esportivo da Seleção, os modelos de torcedor custam em média R$ 380,00.

Atuais uniformes 1 e 2 da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/Nike)

Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao anúncio da lista de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar nesta segunda-feira (25), às 15h30, a segunda lista de convocados da Seleção Brasileira desde que assumiu o comando do Brasil. O evento contará com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

Esta convocação será apenas a segunda de Carlo Ancelotti no comando da seleção. Em sua primeira lista, o treinador apostou na manutenção de jogadores experientes, como o goleiro Alisson e o zagueiro Marquinhos, além do retorno de Casemiro. Agora, a expectativa é para saber se o comandante seguirá essa linha ou se abrirá espaço para novos nomes.

A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias. Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.

O Chile já não tem mais chances de classificação, o que deve tornar o duelo no Maracanã uma despedida amarga para os chilenos, enquanto a Bolívia, mesmo com campanha irregular, segue sonhando com uma vaga na repescagem, o que promete dar ainda mais peso ao confronto.

