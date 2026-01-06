A técnica Camilla Orlando divulgou nesta terça-feira (6) a lista com 30 atletas convocadas da Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Será o último período de preparação antes do Sul-Americano da categoria, que será disputado entre 4 e 28 de fevereiro, no Paraguai.

A delegação brasileira ficará concentrada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 16 de janeiro e 1º de fevereiro. O período será decisivo para ajustes finais da equipe, já que, antes do embarque para Assunção, Camilla Orlando ainda anunciará a lista definitiva com 22 jogadoras que representarão a Amarelinha no torneio.

A Seleção Brasileira no Sul-Americano

O Brasil integra o Grupo B, ao lado de Argentina, Peru, Equador e Bolívia. Já o Grupo A é formado por Paraguai, Colômbia, Venezuela, Chile e Uruguai. As três melhores seleções de cada chave avançam à fase final da competição, e as quatro primeiras colocadas dessa etapa garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Única campeã do Sul-Americano Feminino Sub-20, a Seleção Brasileira chega mais uma vez como referência. Ao todo, são dez títulos conquistados (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2022 e 2024), marca que reforça o peso da camisa e a responsabilidade do grupo comandado por Camilla Orlando na busca por mais uma campanha sólida no continente.

Convocação do Brasil

GOLEIRAS

Elu - São Paulo

Faichel - Ferroviária

Josi - Grêmio

Morganti - Corinthians

DEFENSORAS

Ana Bia - São Paulo

Bia Martins - Internacional

Duda Mattos - Flamengo

Sara - Santos

Sofia - Flamengo

Thay - Botafogo

Isa Nunes - Flamengo

Samara - Santos

MEIO-CAMPISTAS

Adrielly - Fluminense

Clarinha - Benfica (POR)

Emilly - Flamengo

Fran - São Paulo

Julia Martins - Grêmio

Julia Pereira - São Paulo

Kaylane - Flamengo

Nayara - Botafogo

Nogueira - Ferroviária

Vitorinha - São Paulo

ATACANTES