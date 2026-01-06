Camilla Orlando convoca Seleção Feminina Sub-20 para reta final de treinos antes do Sul-Americano
Torneio continental será entre 4 e 28 de fevereiro
A técnica Camilla Orlando divulgou nesta terça-feira (6) a lista com 30 atletas convocadas da Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Será o último período de preparação antes do Sul-Americano da categoria, que será disputado entre 4 e 28 de fevereiro, no Paraguai.
A delegação brasileira ficará concentrada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 16 de janeiro e 1º de fevereiro. O período será decisivo para ajustes finais da equipe, já que, antes do embarque para Assunção, Camilla Orlando ainda anunciará a lista definitiva com 22 jogadoras que representarão a Amarelinha no torneio.
A Seleção Brasileira no Sul-Americano
O Brasil integra o Grupo B, ao lado de Argentina, Peru, Equador e Bolívia. Já o Grupo A é formado por Paraguai, Colômbia, Venezuela, Chile e Uruguai. As três melhores seleções de cada chave avançam à fase final da competição, e as quatro primeiras colocadas dessa etapa garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.
Única campeã do Sul-Americano Feminino Sub-20, a Seleção Brasileira chega mais uma vez como referência. Ao todo, são dez títulos conquistados (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2022 e 2024), marca que reforça o peso da camisa e a responsabilidade do grupo comandado por Camilla Orlando na busca por mais uma campanha sólida no continente.
Convocação do Brasil
GOLEIRAS
- Elu - São Paulo
- Faichel - Ferroviária
- Josi - Grêmio
- Morganti - Corinthians
DEFENSORAS
- Ana Bia - São Paulo
- Bia Martins - Internacional
- Duda Mattos - Flamengo
- Sara - Santos
- Sofia - Flamengo
- Thay - Botafogo
- Isa Nunes - Flamengo
- Samara - Santos
MEIO-CAMPISTAS
- Adrielly - Fluminense
- Clarinha - Benfica (POR)
- Emilly - Flamengo
- Fran - São Paulo
- Julia Martins - Grêmio
- Julia Pereira - São Paulo
- Kaylane - Flamengo
- Nayara - Botafogo
- Nogueira - Ferroviária
- Vitorinha - São Paulo
ATACANTES
- Aninha - Internacional
- Brendha - Flamengo
- Canali - Virginia University (EUA)
- Carioca - Fluminense
- Dudinha - Ferroviária
- Evelin - Santos
- Gisele - Grêmio
- Tainá - Fortaleza
