menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Camilla Orlando convoca Seleção Feminina Sub-20 para reta final de treinos antes do Sul-Americano

Torneio continental será entre 4 e 28 de fevereiro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/01/2026
18:23
Camilla Orlando convocou a Seleção Feminina Sub-20 nesta terça-feira (6). (CRÉDITOS: RAFAEL RIBEIRO/CBF)
imagem cameraCamilla Orlando convocou a Seleção Feminina Sub-20 nesta terça-feira (6). (CRÉDITOS: RAFAEL RIBEIRO/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A técnica Camilla Orlando divulgou nesta terça-feira (6) a lista com 30 atletas convocadas da Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Será o último período de preparação antes do Sul-Americano da categoria, que será disputado entre 4 e 28 de fevereiro, no Paraguai.

continua após a publicidade

Relacionadas

A delegação brasileira ficará concentrada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 16 de janeiro e 1º de fevereiro. O período será decisivo para ajustes finais da equipe, já que, antes do embarque para Assunção, Camilla Orlando ainda anunciará a lista definitiva com 22 jogadoras que representarão a Amarelinha no torneio.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A Seleção Brasileira no Sul-Americano

O Brasil integra o Grupo B, ao lado de Argentina, Peru, Equador e Bolívia. Já o Grupo A é formado por Paraguai, Colômbia, Venezuela, Chile e Uruguai. As três melhores seleções de cada chave avançam à fase final da competição, e as quatro primeiras colocadas dessa etapa garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

continua após a publicidade

Única campeã do Sul-Americano Feminino Sub-20, a Seleção Brasileira chega mais uma vez como referência. Ao todo, são dez títulos conquistados (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2022 e 2024), marca que reforça o peso da camisa e a responsabilidade do grupo comandado por Camilla Orlando na busca por mais uma campanha sólida no continente.

➡️ Camilla Orlando elogia futebol nordestino e revela planos de acompanhar atletas 'de perto'

Convocação do Brasil

GOLEIRAS

  • Elu - São Paulo
  • Faichel - Ferroviária
  • Josi - Grêmio
  • Morganti - Corinthians

DEFENSORAS

  • Ana Bia - São Paulo
  • Bia Martins - Internacional
  • Duda Mattos - Flamengo
  • Sara - Santos
  • Sofia - Flamengo
  • Thay - Botafogo
  • Isa Nunes - Flamengo
  • Samara - Santos

MEIO-CAMPISTAS

  • Adrielly - Fluminense
  • Clarinha - Benfica (POR)
  • Emilly - Flamengo
  • Fran - São Paulo
  • Julia Martins - Grêmio
  • Julia Pereira - São Paulo
  • Kaylane - Flamengo
  • Nayara - Botafogo
  • Nogueira - Ferroviária
  • Vitorinha - São Paulo

ATACANTES

  • Aninha - Internacional
  • Brendha - Flamengo
  • Canali - Virginia University (EUA)
  • Carioca - Fluminense
  • Dudinha - Ferroviária
  • Evelin - Santos
  • Gisele - Grêmio
  • Tainá - Fortaleza

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias