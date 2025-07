Mundial de Clubes: qual o salário de João Pedro, ex-Fluminense, no Chelsea?

O reencontro entre João Pedro e o Fluminense promete ser especial nesta terça-feira (8), quando Chelsea e Tricolor se enfrentam pela semifinal do Mundial de Clubes. Revelado em Xerém, o atacante brasileiro vestiu a camisa do Flu entre 2012 e 2020, antes de iniciar sua trajetória no futebol inglês.

Com passagens por Watford e Brighton, João Pedro chegou ao Chelsea nesta temporada como uma das grandes apostas do clube londrino. A transferência foi fechada por 55 milhões de libras (R$ 410 milhões), com possibilidade de mais 5 milhões (R$ 37,35 milhões) em bônus por metas.

🤑 Salário estimado no Chelsea

O valor exato dos vencimentos de João Pedro no Chelsea não foi divulgado oficialmente, mas a imprensa internacional estima que ele passou a receber o dobro do salário que tinha no Brighton. Lá, ele ganhava cerca de 2,6 milhões de libras brutas por ano.

No Chelsea, isso representaria 5,2 milhões de libras anuais — o equivalente a R$ 38,84 milhões por ano ou cerca de R$ 3,24 milhões por mês.

📈 João Pedro no futebol inglês

Desde que deixou o Fluminense, o atacante de 23 anos já movimentou cerca de R$ 700 milhões em transferências:

Watford (2019): R$ 65 milhões

Brighton (2023): R$ 188 milhões

Chelsea (2025): R$ 410 milhões + R$ 37 milhões em bônus possíveis

Agora, com status de estrela em ascensão na Premier League, João Pedro terá a chance de brilhar diante do clube onde tudo começou.

