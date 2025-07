Ancelotti está ‘aliviado’ após condenação, diz jornal espanhol

Apesar da condenação a um ano de prisão e ao pagamento de uma multa no valor de 386,36 mil euros (R$ 2,47 milhões, na cotação atual) por suposta fraude fiscal, o técnico Carlo Ancelotti está "aliviado" com a decisão de um tribunal de Madri. Mais do que isso: em vez de pagar, deverá ser reembolsado em mais de 800 mil euros (R$ 5,2 milhões) pelo Tesouro espanhol.

continua após a publicidade

➡️Declaração de Renato Gaúcho repercute na web: ‘Problema do Ancelotti’

Segundo informações do "Marca", na ação que moveu contra o técnico da Seleção Brasileira o Ministério Público espanhol pediu pena de cinco anos de prisão por suposta fraude ao fisco em 2014, quando o técnico dirigia o Real Madrid. A Seção 30 do Tribunal Provincial de Madri, no entanto, condenou o técnico italiano a um ano de prisão. Assim, de acordo com o jornal, o entendimento dos advogados de defesa de Carlo Ancelotti é de que seus argumentos foram aceitos pela corte.

Além disso, o Tribunal Provincial de Madri absolveu Carlo Ancelotti de acusação semelhante que teria acontecido em 2015. O italiano comprovou que não ficou mais do que 183 dias na Espanha naquele ano, período que o tornaria residente no País. Pelas leis espanholas, um residente é tributado em 48% de sua renda. Um estrangeiro, por sua vez, paga 20%.

continua após a publicidade

Ancelotti pagou mais ao fisco do que determinou a condenação

À Justiça espanhola, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que não teve nenhuma intenção em fraudar o fisco espanhol e que apenas seguiu orientação do clube e de assessores. Ele também justificou o suposto delito como um erro na declaração de seu imposto de renda.

Para demonstrar sua boa-fé no caso, Ancelotti havia depositado 1,2 milhão de euros (R$ 6,42 milhões) em juízo para o pagamento das multas inicialmente previstas. Mas, como a corte de Madri o condenou ao pagamento de 386 mil euros, a agência tributária terá que devolver a diferença. Dessa forma, o técnico da Seleção Brasileira tem direito a receber mais de R$ 5 milhões como reembolso.

continua após a publicidade

A CBF informou ao Lance! que acompanha o caso, mas que o processo é conduzido pelo staff pessoal de Carlo Ancelotti.