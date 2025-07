Após brilhar contra o Flu, João Pedro volta ao radar da Seleção e será visto por Ancelotti

Grande destaque da vitória do Chelsea sobre o Fluminense por 2 a 0, pela semifinal do Mundial de Clubes, João Pedro se colocou no radar de Carlo Ancelotti. Com dois gols marcados, o atacante de 23 anos será observado de perto pelo treinador da Seleção Brasileira.

O técnico italiano estará presente no estádio no domingo para assistir à final do Mundial de Clubes, onde o Chelsea enfrentará o vencedor do duelo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Contratado pelo Chelsea durante a própria disputa do Mundial, João Pedro chegou ao clube londrino vindo do Brighton por £ 60 milhões (cerca de R$ 444 milhões). Ele estreou contra o Palmeiras, nas quartas de final, quando entrou no segundo tempo e teve duas boas chances para marcar. Já diante do Fluminense, foi titular e decisivo com dois gols que classificaram os Blues à final da competição.

O momento pode recolocar João Pedro na Seleção Brasileira. O atacante já foi convocado três vezes: uma por Fernando Diniz, em 2023, e duas por Dorival Júnior, em 2024. Atuou contra a Colômbia e o Paraguai, com uma oportunidade como titular, justamente em sua última convocação, na vitória por 2 a 1 sobre os colombianos, em Brasília. Apesar do histórico recente, ele não foi incluído na primeira lista de Ancelotti.

O treinador italiano apostou em Richarlison contra o Equador. Já contra o Paraguai, precisando da vitória, Ancelotti resolveu escalar um ataque com mais mobilidade, e colocou Matheus Cunha.

Revelado pelo Fluminense em 2019, João Pedro foi negociado com o Watford ainda com 17 anos, em operação de 11,5 milhões de euros. Depois, passou pelo Brighton, onde viveu sua melhor temporada em 2023/24, e chamou atenção da comissão técnica da Seleção. Agora, tem a chance de voltar a ser convocado com frequência.