Fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira por lesão muscular, o atacante Endrick deixou uma mensagem de apoio ao técnico italiano após o anúncio de saída do Real Madrid. Em suas redes sociais, o jogador de 18 anos demonstrou gratidão e desejou boa sorte ao novo treinador do Brasil.

A despedida de Carletto acontecerá no confronto com a Real Sociedad, pela última rodada de La Liga, na qual os Merengues já não têm mais chances de título. Antes do duelo, o centroavante escreveu uma mensagem de agradecimento pela temporada que estiveram juntos na Espanha.

- Sou muito grato por todos os conselhos e lições que você me deu desde que cheguei ao Real Madrid, Mister. Sua carreira de sucesso é uma inspiração para todos nós. Desejo-lhe boa sorte em seu novo desafio com a nossa Seleção Brasileira - disse Endrick, em postagem no Instagram.

Apesar das mensagens de apoio, a relação de Endrick e Ancelotti não são das melhores. Desde sua chegada no Real Madrid no início da temporada, o jogador de 18 anos tem sido pouco utilizado pelo técnico, mesmo com boas atuações em Champions League e Copa do Rei, competição em que liderou a artilharia do clube espanhol.

Com atacantes como Mbappé, Vini Jr, Rodrigo e Bellingham, Ancelotti acreditou que Endrick iria abarrotar o elenco dos Merengues, o que impossibilitaria minutos para todos. Por isso, teve pouca influência na contratação do jogador, que foi um desejo do presidente Florentino Pérez.

Agora com Ancelotti no comando da Seleção, há dúvidas sobre espaço de Endrick nas próximas convocações e na Copa do Mundo de 2026. Além dos poucos minutos, a joia ex-Palmeiras também foi criticada pelo treinador devido a "ousadia excessiva" em jogo de La Liga.

Lesão de Endrick

Endrick foi substituído com dores musculares na partida deste domingo (18) contra o Sevilla por La Liga, e os exames desta quarta-feira detectaram lesão. Desta forma, o jogador não terá condições de retornar a tempo para jogar pela Seleção nos primeiros jogos de Ancelotti com a Amarelinha. Confira a nota oficial do Real Madrid:

Após os exames realizados hoje em nosso jogador Endrick pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no tendão conjunto dos isquiotibiais da perna direita. Aguardando evolução", disse a nota oficial do Real Madrid sobre a situação do brasileiro. Endrick vai perder os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo."

