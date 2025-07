A atacante Marta, da Seleção Brasileira, não esconde o desejo de ser mãe. Aos 39 anos, a camisa 10 do Orlando Pride e da Amarelinha falou sobre o futuro e deixou em aberto a possibilidade de priorizar a maternidade nos próximos anos.

— Eu tenho um sonho muito grande, que é ser mãe. E se amanhã eu acordar e falar: “Meninas, já deu. Decidi, vou seguir e tentar (ser mãe)...”. Mas o meu desejo maior é ver o Brasil levantar esse caneco (da Copa do Mundo), aí depois a gente vê, se tiver que brigar por mais apoio, reivindicar, que a gente reivindique. Eu não tenho medo algum de como é que vai ser depois. Vamos aproveitar — disse Marta, em entrevista na zona mista após o treino na Granja Comary.

Marta destacou a importância da Copa do Mundo para o futebol feminino no país e pediu que os torcedores continuem apoiando a Seleção Feminina. Ela participou integralmente do treino desta terça-feira (8), na Granja Comary.

Marta durante treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira (8). (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

🏆 Participações de Marta na Copa América

Marta disputa a quarta Copa América da carreira e foi campeã em todas elas. Ela não participou da edição de 2014 devido a uma lesão.

Confira participações:

2003 (Peru) Debutou com apenas 17 anos. Conquistou o título com o Brasil campeão. 2010 (Argentina) Foi a artilheira do torneio com 9 gols em 7 jogos Levou o Brasil ao título continental. 2018 (Chile) Participou como capitã da equipe. Brasil campeão novamente

Agenda da Seleção Brasileira na Copa América

Atual campeã, a Seleção está no Grupo B, ao lado de Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, com os dois melhores colocados avançando para as semifinais.

Datas e horários dos jogos da Seleção feminina: