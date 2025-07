Paulo Nunes critica atitude de brasileiro no Mundial: ‘Falta de respeito’

O Fluminense perdeu para o Chelsea por 2 a 0, nesta terça-feira (9), e deu adeus ao Mundial de Clubes da Fifa. Os dois gols foram marcados por João Pedro, cria de Xerém, que não comemorou os gols. O ex-jogador Paulo Nunes criticou a atitude do jogador.

continua após a publicidade

A eliminação do Flu na semifinal representou o fim da jornada brasileira na competição. Botafogo, Palmeiras e Flamengo já tinham sido eliminados. O Chelsea agora espera o resultado de PSG x Real Madrid para saber seu adversário na final do Mundial.

➡️Europeus reagem à decisão da diretoria do Flamengo: ‘Sinto pena’

Por ter sido revelado pelo Fluminense, o atacante João Pedro não comemorou os seus gols na semifinal do Mundial. Após a partida, na Globo, o ex-jogador Paulo Nunes criticou a atitude do jogador brasileiro.

continua após a publicidade

- Eu sempre comemorei meus gols, né? Eu sou um cara que sempre respeitei todas as torcidas. Você não comemorar o gol é até falta de respeito. E o torcedor do Chelsea? Como ele se sente? Eu acho errado - declarou Paulo Nunes.

➡️Sormani aponta clube brasileiro como maior decepção do Mundial: ‘Vergonha’

Reprodução / Sportv

Como foi a eliminação do Fluminense no Mundial de Clubes

Com sensação térmica de quase 40ºC, a partida pelo Mundial começou com o freio de mão puxado, e a pressão só veio a partir dos 8, quando o Chelsea conseguiu três jogadas em sequência. Duas delas com Palmer levantando na área. Uma para Cucurella e outra para Enzo Fernández. Em ambas, Fábio levou a melhor. A bola seguiu com os Azuis, até que, aos 18, Pedro Neto subiu pela esquerda e cruzou. Thiago Silva tirou parcialmente, e a bola caiu nos pés de João Pedro. Ele chutou à meia altura para abrir o placar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A essa altura, o Chelsea havia encaixotado o Tricolor no Mundial. Quando o Flu pegava a bola, não conseguia ir além da intermediária inglesa. Aos 20, Pedro Neto, mais uma vez, subiu pela esquerda e achou Gusto no meio da área. Mesmo pressionado por Renê, ele cabeceou para defesa de Fábio. A única chance brasileira veio com Hércules. Aos 25, em triangulação pela esquerda, Cano tocou para volante dentro da área. Cara a cara com Sánchez, o 35 tocou pelo meio das pernas do camisa 1, mas Cucurella tirou em cima da linha.

Aos 44, em troca de passes, dessa vez pela direita, Guga cruzou para Hércules livre na área. O volante, porém, se atrapalhou e deu tempo para a defesa inglesa afastar. Um minuto depois, Bernal errou no meio-campo e a bola foi lançada para Pedro Neto. Quando o português ia chutar, Ignácio apareceu salvando.

O segundo tempo do Mundial começou como o primeiro. Tanto que, dos 3 aos 7, o Chelsea rodeou a área tricolor. Em dois momentos, com erros de Thiago Santos, os Azuis levaram perigo. Em uma delas, Cucurella bateu rasteiro perto da trave esquerda. Aos 9, o Flu respirou. Arias roubou a bola na intermediária e lançou Everaldo que recém havia entrado. O 9 entrou na área e bateu fraco, para defesa de Sánchez.

Na sequência, Palmer ganhou dividida e tocou para Fernández. O argentino lançou João Pedro, que arrancou, entrou na área, driblou Ignácio e chutou para ampliar o placar. O Tricolor seguia perdido em campo, enquanto os ingleses dominavam as ações. Aos 19, Thiago Silva salvou o que seria o terceiro gol britânico. Palmer cruzou para Nkuku, que chutou, vencendo Fábio, mas parando no camisa 3.

Aos 25, com as cinco substituições, uma delas promovendo a estreia de Soltedo, o Flu continuava não se achando em campo. Nas poucas vezes que chegava à frente, ou parava na defesa azul, ou nos próprios erros de passe ou de posicionamento. Na reta final, o Flu chegou algumas vezes, como em chute de Canobbio para defesa de Sánchez e bicicleta tentada por Everaldo. O sonho do Mundial, porém, acabou aos 53.