Yuri Alberto ou Pedro? Ex-jogador define melhor nome para a Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti, novo treinador da Seleção Brasileira, irá realizar a primeira convocação no cargo na próxima segunda-feira (26). Para a ocasião, o ex-jogador Caio Ribeiro declarou que Yuri Alberto deveria estar na lista do técnico italiano. Ele afirmou que o atacante do Corinthians vive melhor fase que Pedro, do Flamengo.

A opinião do atual comentarista aconteceu durante o programa "Seleção Sportv". Na ocasião, Caio Ribeiro analisou a partida de Yuri Alberto na vitória do Corinthians sobre o Novorizontino, por 1 a 0, na última quarta-feira (21), na Neo Química Arena, e fez um comparativo com o camisa 9 do Flamengo.

- É impressionante como ele (Yuri Alberto) cresce nos jogos grandes. E como ele tem facilidade de ser destaque contra times que deixam o Corinthians jogar, ao invés de times mais fechadinhos. Ele ataca muito a última linha. Não é aquele centroavante de área só. Ele vive uma fase muito boa - iniciou o ex-jogador antes de completar.

- Se falarmos em potencial, o Pedro deveria ser o número nove da Seleção. Só que acredito que na Seleção, os jogadores precisam estar 100%. Hoje o Pedro não está. Se tivesse que chamar alguém para vestir essa camisa nove, hoje, escolheria o Yuri Alberto, por questão de momento - concluiu.

Caio Ribeiro comparou momentos de Pedro, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians (Foto: Reprodução / Globo)

Pedro x Yuri Alberto

O atacante do Flamengo vive momento de readaptação após conviver com uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior no ano passado. Pedro retornou aos gramados após oito meses de recuperação no início de abril de 2025. Desde de então, o camisa 9 tem tido tempo limitado em campo, mas já atuou em 11 jogos, tendo marcado cinco gols e duas assistências.

Por outro lado, Yuri Alberto vive momento embalado no Corinthians. O atacante é destaque do Timão desde a temporada passada e neste ano tem mantido os bons números. Em 2025, foram 34 jogos disputados, com 13 gols e uma assistência.

Vale destacar, que na lista vazada pelo site "ge" dos jogadores presentes na pré-lista da convocação da Seleção Brasileira, consta o nome de Pedro, e não de Yuri Alberto. Carlo Ancelotti realiza a primeira convocação no cargo da CBF nesta segunda-feira (26).