A CBF informou que o técnico Carlo Ancelotti convocou, nesta quinta-feira (26), o zagueiro Vitor Reis, que atua pelo Girona, da Espanha, para o amistoso com a Croácia, na próxima terça (31), em Orlando. A informação foi divulgada após a derrota do Brasil para a França por 2 a 1.

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Nome na convocação inicial, o zagueiro Gabriel Magalhães foi cortado da Seleção Brasileira por conta de dores no joelho direito após o jogo entre Arsenal e Manchester City. O defensor realizou exames, que diagnosticaram que o atleta não teria condição de servir a equipe de Ancelotti na Data Fifa.

Inicialmente, a comissão técnica optou por não convocar outro zagueiro para suprir a ausência. O time que enfrentaria a França, portanto, teria: Ibanez, Bremer, Léo Pereira, Danilo e Marquinhos para atuar como zagueiros. Marquinhos, no entanto, foi poupado da partida contra os franceses por controle de carga. A presença do jogador dor PSG no confronto contra a Croácia é dúvida.

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Diante desse cenário, a CBF convocou Vitor Reis. O jogador foi revelado pelo Palmeiras e vendido ao Manchester City. Nesse momento, o jovem joga pelo Girona, da Espanha, emprestado pelos citizens. O time espanhol faz parte do Grupo City.

Campeão pela Seleção Brasileira do Sul-Americano Sub-17 de 2023, Vitor Reis tem 20 anos e é um dos destaques da posição no Campeonato Espanhol. O jogador irá se apresentar na noite desta sexta-feira (27), no hotel Four Seasons, e já participará do treino de sábado (28).

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Brasil x França

Mesmo com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, o Brasil não conseguiu se impor diante da França e perdeu por 2 a 1 no penúltimo amistoso antes da definição do grupo que irá para a Copa do Mundo. Mbappé e Ekitiké marcaram os gols franceses, enquanto Bremer descontou, em jogo disputado nesta quinta-feira (26), em Boston.

O que vem por aí?

Agora, a Seleção Brasileira inicia a preparação para o jogo da próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília) diante da Croácia, em Orlando. Será o último amistoso antes da definição do grupo que irá para a Copa do Mundo. A França, por sua vez, volta a campo já no domingo (29), quando enfrentará a Colômbia, às 16h (de Brasília) em amistoso no estado de Maryland.

Vitor Reis, ex-Palmeiras, em ação pelo Girona (Foto: Reprodução/Girona)

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