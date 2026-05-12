Para o leitor do Lance!, a camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deverá ter como dono um jogador que não está nem mesmo garantido na lista dos 26 que irão para o Mundial: Endrick. O atacante do Lyon foi o mais votado na enquete que reuniu oito atacantes que estão em alta na temporada e no radar de Ancelotti.

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➡️Pré-lista da Seleção Brasileira agita debate sobre Endrick: 'Não pode'

O Lance! pediu ao leitor que fizesse um "mano a mano" entre os atacantes Endrick, João Pedro, Richarlison, Matheus Cunha, Igor Jesus, Igor Thiago, Pedro e Rayan. Na semana passada, todos eles marcaram gols nas ligas nacionais que disputam.

Endrick foi o preferido de 43,54% dos leitores, ficando bem à frente do segundo colocado, Pedro. O atacante do Flamengo, que ainda não foi convocado nenhuma vez por Carlo Ancelotti, foi apontado como o camisa 9 ideal para o Brasil na Copa do Mundo por 31,08% dos votantes.

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Nome certo na lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo, e presente em cinco dos dez jogos da Seleção sob o comando de Ancelotti até aqui, João Pedro apareceu na terceira colocação na preferência. O atacante do Chelsea foi escolhido por 9,85% dos votantes na enquete.

De fato, os escolhidos por Ancelotti neste primeiro ano do treinador à frente da Seleção Brasileira ainda não estão nas graças da torcida.

Matheus Cunha, por exemplo, que jogou oito partidas sob o comando do italiano, foi apontado como o camisa 9 ideal para a Seleção por apenas 3,08% dos leitores. Igor Thiago, que esteve em campo apenas duas vezes e marcou um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, ficou com a preferência de 3,54%, exatamente o mesmo percentual de Igor Jesus. Rayan, que tem um único jogo pelo Brasil, é o preferido de 3,69% dos votantes. E Richarlison, que participou de seis jogos no último ano e não marcou nenhum gol, foi apontado como o camisa 9 da Seleção na Copa do Mundo por 1,69% dos leitores do Lance!.

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Enquete no Lance! escolheu o camisa 9 da Seleção na Copa do Mundo (Arte: Lance!, via Notebooklm)

Lance! também elege Endrick o camisa 9 ideal da Seleção na Copa

Jornalistas do Lance! que atuam nas Redações de Rio e São Paulo, além dos correspondentes, também escolheram aquele que consideram o camisa 9 da Seleção na Copa do Mundo.

Assim como aconteceu entre os leitores, Endrick foi o mais votado, e com preferência parecida. O atacante do Lyon recebeu 45% dos votos.

Mas houve mudança no pódio: João Pedro foi o segundo mais votado, com 27,5% da preferência, enquanto Matheus Cunha e Rayan dividiram o terceiro posto, com 7,5% cada. Igor Jesus (5%), e Pedro, Richarlison e Igor Thiago (2,5% cada) receberam os outros votos.

Redação do Lance! também tem preferência por Endrick (Arte: Lance!, via Notebooklm)

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