Por que Marquinhos não será titular em Brasil x França?

O zagueiro Marquinhos não jogará pela Seleção Brasileira no amistoso contra a França, nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos. O defensor do Paris Saint-Germain apresentou dores no quadril e foi poupado pelo técnico Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Brasil x França: ausências pesam dos dois lados, mas desfalques brasileiros são mais sentidos

Marquinhos não treinou com bola na última terça-feira (24). Um dia antes, o zagueiro já havia sido retirado de parte da atividade em campo realizada pela Seleção. Carlo Ancelotti citou o problema físico, mas deixou a possiblidade de ir a campo contra a Croácia. O treinador atribuiu a situação ao calendário intenso da temporada.

— Marquinhos tem um problema, mas pode ser que vá jogar o jogo contra a Croácia. É um momento importante na temporada. É muito jogo. É bastante normal que os jogadores tenham algum problema — disse o técnico italiano, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Marquinhos comemora gol marcado pelo PSG sobre o Monaco, na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Brasil x França com sistema defensivo reserva

A ausência de Marquinhos ocorre em um período em que a Seleção já havia perdido outro defensor titular; Gabriel Magalhães foi cortado anteriormente por dores no joelho nesta Data Fifa.

Ancelotti confirmou três dos quatro titulares do setor defensivo para o confronto contra a França. Os laterais Wesley e Douglas Santos atuarão na partida ao lado do zagueiro Léo Pereira, que fará sua estreia com a Amarelinha

continua após a publicidade

A Seleção enfrenta a Croácia na terça-feira (31), às 21h, em Orlando, em fase final de preparação de olho na Copa do Mundo. A tendência é de mais testes.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.