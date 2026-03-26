Ex-zagueiro do Palmeiras está entre os mais valiosos de La Liga

O zagueiro Vitor Reis alcançou um feito relevante no futebol espanhol ao figurar entre os cinco jogadores brasileiros mais valiosos da La Liga. Ex-Palmeiras e atualmente no Girona, o defensor aparece com valor de mercado estimado em 30 milhões de euros, sendo o único zagueiro na parte mais alta da lista — espaço historicamente dominado por jogadores de ataque.

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A presença de Vitor Reis no ranking chama ainda mais atenção ao lado de nomes já consagrados. A lista é liderada por Vinicius Jr, avaliado em 150 milhões de euros, seguido por Raphinha, com 80 milhões de euros. Na sequência aparecem Rodrygo, com 50 milhões de euros, e Antony, estimado em 40 milhões.

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Mesmo diante de concorrentes ofensivos e midiáticos, o jovem zagueiro se destaca por sua valorização e protagonismo, reforçando não apenas sua importância no Girona, mas também a capacidade de o Brasil seguir revelando talentos em todas as posições no futebol europeu.

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Vitor Reis é cria da Academia de Futebol (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

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Além da valorização, Vitor também acumula números consistentes na temporada. Após atuar os 90 minutos contra o Osasuna no último fim de semana, o defensor chegou a 2.328 minutos em 27 partidas, sendo 26 como titular, tornando-se o brasileiro da posição com mais tempo em campo na atual edição da liga.

O desempenho também já garantiu reconhecimentos individuais, como o prêmio de melhor jogador sub-23 do mês de janeiro e duas presenças na seleção da rodada.

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