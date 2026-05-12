Palmeiras tem representante em pré-lista de Ancelotti na Seleção; titular é ausência

Andreas Pereira, meio-campista do Palmeiras, está entre os 55 nomes da pré-lista enviada por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo de 2026. A relação foi encaminhada pelo treinador italiano à Fifa na última segunda-feira.

continua após a publicidade

+ Palmeiras diz que CBF reconheceu erro da arbitragem em gol anulado e não cobra punição específica

Contratado pelo Palmeiras em 2025, Andreas deixou o futebol inglês e aceitou retornar ao Brasil com o objetivo de ganhar protagonismo e, consequentemente, ampliar as chances de disputar o Mundial.

Na partida contra o Remo, no último fim de semana, o meio-campista sofreu um trauma na região lombar e precisou ser substituído. De acordo com apuração do Lance!, a lesão foi considerada menos grave do que a previsão inicial, sem necessidade de procedimento cirúrgico.

continua após a publicidade

No entanto, Andreas Pereira deverá desfalcar o Palmeiras nos próximos compromissos da equipe, incluindo o duelo contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil, e a partida diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri.

Andreas Pereira, meia do Palmeiras, integra a pré-lista da Seleção Brasileira enviada por Ancelotti (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Carlos Miguel fora da pré-lista da Seleção Brasileira

Titular absoluto e um dos principais destaques do Palmeiras em 2026, Carlos Miguel não foi incluído na lista larga enviada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A tendência é que o grupo de goleiros seja formado pelo titular Alisson, além de Ederson e Bento.

continua após a publicidade

Carlos Miguel soma 30 partidas pelo Palmeiras na temporada, todas como titular, e sofreu 19 gols no período, com média de 0,63 gol por jogo. Em campo, participou da conquista do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense

💸 Aposte em +9.5 escanteios em Palmeiras x Jacuipense @1.66

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.