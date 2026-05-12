Quantos jogadores o Flamengo tem na pré-lista de Ancelotti?

O Flamengo é o clube que mais possui jogadores relacionados na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. São sete atletas rubro-negros entre os 55 enviados pelo técnico Carlo Ancelotti à Fifa na noite desta segunda-feira. São eles: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.

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Carlo Ancelotti está em pré-lista da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)



Dentre os jogadores presentes, Danilo já está garantido. O próprio Ancelotti, em coletiva, já anunciou a convocação definitiva do defensor para a disputa da Copa do Mundo, que será realizada na América do Norte, com antecedência. Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá são nomes favoritos para ganhar suas vagas no Mundial. Já Pedro corre por fora em uma disputa entre ele, Igor Thiago e João Pedro. Além dos cinco, Léo Ortiz e Samuel Lino, que estiveram em uma lista de convocados (cada um), são dois que compõem a pré-lista, mas provavelmente não estarão entre os 26 nomes na convocação definitiva.

Com os sete atletas, em quantidade de jogadores presentes, o Flamengo está à frente de clubes gigantes do futebol europeu, como o Real Madrid, com Vini Jr. e Endrick, e Chelsea, com Andrey Santos e João Pedro.

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Confira a lista dos pré-convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo:

Goleiros

Alisson, Ederson, Bento e Hugo Souza.

Laterais

Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Vitinho, Caio Henrique e Carlos Augusto.

Zagueiros

Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibañez, Danilo (Flamengo), Léo Pereira e Fabrício Bruno.

Meias

Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo (Botafogo), Andrey Santos, Gabriel Sara e Lucas Paquetá.

Atacantes

Vini Jr., Raphinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Matheus, Rayan, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick e Neymar.

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