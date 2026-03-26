Ancelotti reage a pedido por Neymar em derrota do Brasil: 'temos que falar de quem está jogando'
Treinador preferiu valorizar os jogadores que atuaram contra a França
A derrota do Brasil para a França, sobretudo pelo baixo poder ofensivo apresentado pela Seleção Brasileira, fez ressurgir o nome de Neymar. Os torcedores presentes no Gillette Stadium, em Boston, gritaram o nome do atacante assim que Ekitike marcou o segundo gol francês, no segundo tempo.
Em duelo particular, Mbappé é decisivo, e Vini Jr sofre com jogo coletivo do Brasil
Na coletiva pós-jogo, o técnico Carlo Ancelotti foi direto quando questionado sobre o camisa 10 do Santos.
— Agora temos que falar de quem está jogando, trabalhando muito, estou satisfeito com eles. Depois disso, preparar o time para o jogo contra a Croácia — respondeu Ancelotti.
Na coletiva pré-jogo, ele já havia sido questionado sobre a ausência de Neymar, e mostrou estar ligado no debate em torno da não convocação do jogador do Santos.
— Eu observo tudo, escuto tudo. Depois tenho, pelo papel que tenho aqui, que tomar decisões. É normal que, no futebol, cada um possa opinar, porque no futebol não existe nada universal. Então é correto que opinem sobre futebol, porque no futebol não existe ciência exata. Cada um tem uma opinião e eu tenho que respeitar as opiniões de todos — disse Ancelotti, antes da partida diante da França.
Neymar não atua pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando deixou o campo lesionado na derrota para o Uruguai.
Desde que Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira, ele não convocou o atacante do Santos nenhuma vez. Pouco antes da convocação para os amistosos diante da França e Croácia, Ancelotti chegou a ir até Mirassol para acompanhar a partida entre Mirassol e Santos e observar Neymar de perto, mas o atacante do Santos foi preservado para fazer controle de carga e nem viajou para a cidade do interior paulista.
