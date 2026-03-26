Ancelotti fica 'satisfeito pela metade' após derrota do Brasil para a França

O técnico Carlo Ancelotti lamentou a derrota do Brasil por 2 a 1 para a França, mas disse que ficou satisfeito com a partida da Seleção "no contexto geral". O treinador italiano afirmou ainda que o jogo demonstrou que o Brasil tem total condições de disputar a Copa do Mundo em alto nível.

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— O resultado não é a coisa mais importante, mas o resultado diz o que fizemos bem e o que não fizemos bem. Eu acho que o time competiu até o final do jogo, com algumas boas oportunidades. Faltou um pouco na saída de bola no nosso campo, e faltou um pouco de vigilância para evitar o contra-ataque onde eles marcaram —, declarou Ancelotti na coletiva após o jogos.

Apesar disso, o treinador disse que gostou da exibição do Brasil diante da França, atual vice-campeã mundial e terceira colocada no ranking da Fifa.

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— No contexto geral do jogo eu estou satisfeito, porque o time competiu, lutou com boas jogadas, com boas oportunidades, com a bola parada, que é importante. Então, satisfeito à metade, porque não temos que estar contentes com o resultado.

Carlo Ancelotti também elogiou os estreantes. O treinador afirmou que eles demonstraram que o Brasil tem grupo para a Copa do Mundo, e que agora sua missão de escolher os 26 que irão ao Mundial parece mais difícil.

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— (Tenho) mais certezas. Os novos que jogaram hoje (quinta) pela primeira vez, Léo Pereira, uma avaliação muito boa, muito positiva, Igor Thiago entrou muito bem, Danilo entrou muito bem, Gabriel Sara teve seu papel, como teve seu papel Ibañez. Então, depois desses jogos, estou muito mais confiante, mas eu acho que para escolher a lista final, não vai ser tão fácil para mim.

Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti

Número de passes da Seleção deixou a desejar?

— A equipe era bastante nova, com jogadores que não têm o costume de jogar junto, faltavam muitos jogadores. A nível defensivo, o Bremer e o Léo Pereira jogaram muito bem. Com a bola, tem que fazer a combinação, nós temos que trabalhar nisso, mas também temos que considerar que tivemos oportunidades em contra-ataques, sobretudo na segunda parte, quando os que entraram puseram energia no campo.

Atuações de Raphinha e Vini Jr.

— Para mim não faltou nada. Acho que o Raphinha jogou muito bem, depois teve um problema no final do primeiro tempo, tivemos que tirá-lo, mas o Rafinha marcou, teve muitas oportunidades, com um movimento muito bom, com bola e sem bola, é sempre perigoso. Eu não vejo diferença (das atuações deles nos clubes), pode ser que não tenha marcado (gol), mas eu acho que um atacante nem sempre pode marcar. O trabalho feito para os dois está bem feito.

Chance de novidade na lista final?

— Não sei, temos que olhar os próximos dois meses. Todas as competições de futebol no mundo mostrarão os jogadores que podem estar com o Brasil na Copa do Mundo. A verdade é que, como disse, há muita concorrência.