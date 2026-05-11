Com lesão, Estêvão fica fora da pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo

O atacante Estêvão, do Chelsea, é desfalque confirmado para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O jogador de 19 anos não está na lista de 55 pré-convocados que o técnico Carlo Ancelotti enviou à Fifa, uma vez que não conseguirá se recuperar a tempo de uma lesão muscular na coxa direita. A ausência na lista foi divulgada inicialmente pelo "ge".

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O problema físico ocorreu no dia 18 de abril, durante a derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United, pela Premier League. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Estêvão aproveitou uma falha do sistema defensivo adversário, arrancou em velocidade e invadiu a área. No momento da jogada, o brasileiro pisou em falso no gramado, caiu sentindo fortes dores e precisou ser substituído de imediato.

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Na tentativa de manter vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo, Estêvão abriu mão de uma intervenção cirúrgica e viajou ao Brasil para realizar um tratamento conservador, mesmo com o Chelsea não concordando com o método. No entanto, o avanço clínico não foi suficiente para garantir a sua aptidão física dentro dos prazos estabelecidos.

Estêvão deixa o campo em Chelsea x Manchester United com a camisa no rosto após sentir nova lesão muscular (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Desfalque da Seleção

A falta de Estêvão é um golpe duro no planejamento de Carlo Ancelotti. O jovem atacante era um dos principais nomes do atual ciclo e carrega o título de goleador da Seleção Brasileira sob o comando do italiano, com cinco gols. Na sua temporada de clube pelo Chelsea, em 36 jogos, marcou oito vezes e contribuiu com três assistências.

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Envio da pré-lista da Seleção Brasileira

O envio da relação de 55 nomes atende a uma exigência do regulamento da Fifa. Deste grupo ampliado, apenas 26 jogadores serão selecionados para formar a delegação final. A comissão técnica pode realizar alterações entre os nomes da pré-lista até o dia 11 de junho, data de abertura da Copa. Após o início do torneio, trocas só são permitidas até 24 horas antes da estreia de cada seleção, mediante laudo médico que comprove a lesão.

O anúncio da convocação definitiva do Brasil ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, às 17h (de Brasília), em evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Os convocados iniciarão a preparação no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, com exceção dos atletas do Arsenal e do Paris Saint-Germain, que disputarão a final da Champions League. Antes da estreia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho contra o Marrocos, a Seleção Brasileira disputará amistosos contra o Panamá, no Maracanã (31 de maio), e contra o Egito, em Cleveland (6 de junho).

Carlo Ancelotti está em pré-lista da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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