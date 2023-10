Na quarta-feira (11), o jornal inglês "The Guardian" divulgou uma lista com 60 novas promessas do futebol mundial. Entre elas estão três jogadores do Palmeiras: Endrick e Luis Guilherme, consolidados na equipe profissional, e Vitor Reis, que ainda segue transitando entre o sub-17 e sub-20. Embora ainda não esteja no principal, o zagueiro é uma das grandes apostas do clube e vem fazendo seu nome não apenas no Verdão, mas também na Seleção Brasileira. Por isso, vamos contar um pouco quem é esse garoto que ganhou destaque no mundo nesta semana.