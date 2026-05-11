Copa do Mundo

Imprensa internacional repercute Neymar em pré-lista do Brasil para Copa do Mundo

Jornais da Europa e da Argentina destacam o craque do Santos entre os 55 da lista

Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/05/2026
19:45
Neymar atuando pela Seleção Brasileira (Foto: Carl de Souza/AFP)
A CBF enviou nesta segunda-feira (11) a pré-lista de 55 jogadores para a Copa do Mundo de 2026, e a presença de Neymar foi o assunto principal nos bastidores. O nome do camisa 10 do Santos na relação enviada à FIFA repercutiu rapidamente nos principais jornais do mundo, que destacam o esforço do craque para recuperar a forma física a tempo do Mundial.

Embora a lista de 55 nomes seja sigilosa, o "retorno" de Neymar após ficar fora das últimas convocações virou manchete na Europa e na Argentina.

Mundo Deportivo (Espanha)

O jornal catalão destacou que Neymar, aos 34 anos, está um pouco mais perto de realizar o "último grande sonho de sua carreira". O veículo ressaltou que as recentes atuações pelo Santos, com gols contra Recoleta, na Sul-Americana, e Bragantino, no Brasileirão, foram importantes para estar nessa lista de 55 nomes. O jornal também deu destaque ao possível corte de Estêvão, do Chelsea, afirmando que a joia "não chegará a tempo" devido à lesão muscular sofrida na Premier League.

Jornal AS (Espanha)

Classificando o retorno como um "Terremoto Neymar", o jornal madrilenho enfatizou que Ancelotti estendeu a mão à lenda do Santos a uma semana da convocação definitiva. O AS apontou que, enquanto o avanço de Neymar anima o país, a situação de Estêvão gera um dilema, mas abre uma "porta gigantesca" para Endrick, que tem se destacado no Lyon e deve ser um dos pilares do ataque brasileiro ao lado de Vini Jr.

Diário Olé (Argentina)

Os argentinos destacaram o crescimento da ilusão no Brasil com a presença do "10". O Olé lembrou que Neymar não atua pela Seleção desde a grave lesão sofrida contra o Uruguai, em outubro de 2023, e que sua convocação para o Mundial depende da manutenção do nível. O jornal também reforçou que a CBF optou por não publicar a lista oficialmente, mas que os nomes vazados confirmam baixas de peso.

Neymar recebe torcida importante para convocação à Copa do Mundo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
L'Équipe (França)

O prestigiado jornal francês focou no longo hiato de Neymar, que não veste a "Amarelinha" há mais de dois anos. O L'Équipe questionou se o brilho recente no Santos será suficiente para garantir o craque na lista final de 26 nomes, que será divulgada na próxima segunda-feira (18). O texto também mencionou a busca de Ancelotti por equilíbrio tático, o que ainda deixa uma pequena dúvida sobre a presença do veterano entre os nove atacantes finais.

Quando vai ser a convocação do Brasil para a Copa do Mundo?

A lista definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será anunciada por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira, 18 de maio. O Brasil estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra o Marrocos.

