Ônibus contratado pelo São Paulo na Bolívia é apreendido com 86kg de maconha Veículo já estava adesivado com o logo do São Paulo

O ônibus contratado pelo São Paulo na Bolívia para transportar o elenco foi apreendido com 86 quilos de maconha. O veículo é da empresa Buses Cosmos e foi contratado pelo clube para ajudar na logística da equipe na competição. Já adesivado, foi parado em uma blitz policial — a caminho de buscar o elenco — e apreendido com as drogas.

A informação ganhou destaque na imprensa boliviana e foi confirmada pelo Lance!. A empresa não saberia dizer a origem da quantidade alta de maconha, mas agiu para não atrapalhar a programação do São Paulo.

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A equipe desembarcou em Santa Cruz de La Sierra para não lidar com a altitude tão cedo. O ônibus levaria o elenco para o aeroporto, onde o time embarcará para La Paz, capital onde acontecerá o jogo contra o Bolívar nesta terça-feira (11). Sem o ônibus, com os policiais, a empresa disponibilizou um novo veículo para ajudar o grupo. A programação será a mesma.

(Foto: Reprodução)

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Bolívar x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações



São Paulo encara o Bolívar nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Assista ao jogo com exclusividade na Disney+.

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O duelo acontece poucos dias depois da derrota do Tricolor para o Grêmio, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou a sequência negativa da equipe de Dorival Júnior, que chegou a oito partidas consecutivas sem vencer na competição nacional.

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