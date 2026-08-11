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São Paulo tem novidades contra o Bolívar na Sul-Americana

Tricolor vai a campo às 21h30 (de Brasília)

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
11/08/2026 20:30
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Dorival Junior em coletiva
Tricolor enfrentará altitude contra o Bolívar (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Bolívar em jogo que acontece nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. A partida vale pelo jogo de ida na Copa Sul-Americana.

Vivendo uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, o Tricolor está apostando muitas fichas na Copa Sul-Americana. Ou seja, a estratégia de Dorival Júnior foi escolher um time com as peças principais, mas mudanças pontuais.

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Com Rafael no gol, Lucas Ramon, Domingos Duarte, Arboleda e Iago foram as escolhas para a defesa. O meio-campo terá Newton, Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. No ataque, Luciano e Calleri.

Artur (dores no adutor esquerdo), Lucas (ruptura do tendão de Aquiles) e Rafael Toloi (estiramento na coxa) são os desfalques. Entre as novidades, estão as presenças de Domingos Duarte, Newton e Iago entre os titulares.

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Bolívar precisou disputar os playoffs para avançar às oitavas. A equipe boliviana terminou a fase de grupos da Libertadores na terceira posição e, com isso, caiu para a Sul-Americana.

Na repescagem, o time comandado por Alejandro Restrepo eliminou justamente o Grêmio. O Bolívar venceu por 3 a 2 em La Paz e repetiu o resultado fora de casa, com uma vitória por 1 a 0 em Porto Alegre. No agregado, avançou com 4 a 2.

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Elenco do São Paulo
Elenco do São Paulo desembarcando em La Paz (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja as escalações de Bolívar x São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Domingos Duarte, Arboleda e Iago; Newton, Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Luciano e Calleri.

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Enquanto isso, o Bolívar tem Lampe; Jesús Sagredo, Rodríguez, Echeverría e José Sagredo; Melgar, Matheus, Saavedra e Rodríguez; Cauteruccio e Asprilla.

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Onde assistir

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Hernando Siles, em La Paz
📺 Onde assistir: Disney+, ESPN e SBT
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Roberto Padilla (COL)
🖥️ VAR: Keiner Jiménez (COL)

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