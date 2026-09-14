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Árbitro de São Paulo x Boca Juniors tem histórico de jogos suspensos por confusão

Confronto será nesta terça-feira (15)

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/09/2026 13:51
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Gustavo Tejera no apito
Tejera no apito (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

A Conmebol definiu o quadro de arbitragem para a partida entre São Paulo e Boca Juniors, que define as quartas de final da Copa Sul-Americana. Gustavo Tejera será o dono do apito, tendo Nicolás Taran e Martín Soppi como assistentes.

Quem é Gustavo Tejera, árbitro de decisão do São Paulo?

Nascido em Montevidéu em 20 de janeiro de 1988, Tejera apita profissionalmente desde 2015 e integra o quadro da FIFA desde 2018. A trajetória internacional começou na Sul-Americana de 2019 e passou pela Libertadores a partir de 2020, pelas Eliminatórias em 2023 e pelos Mundiais Sub-17 de 2023 e Sub-20 de 2025.

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No ano passado, trabalhou no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, como quarto árbitro em Monterrey x Internazionale, e comandou a segunda partida da final do Campeonato Uruguaio, entre Nacional e Peñarol, sendo uma das partidas mais de destaque do currículo. Em 2026 chegou ao ponto mais alto da carreira, quando foi escalado para a Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Fora de campo, já trabalhou como corretor de seguros e mantém rotina diária de treino físico e análise de vídeo.

Gustavo Tejera no apito
Tejera no apito (Foto: Conmebol Media)<br>

No mais, Tejera também carrega um histórico curioso de jogos polêmicos. Em 2025, o árbitro esteve no comando de três partidas interrompidas por incidentes fora das quatro linhas, no caso, Colo-Colo x Fortaleza, Peñarol x Cerro Porteño e Independiente x Universidad de Chile.

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No jogo entre Peñarol e Cerro, ele paralisou a partida e depois determinou a suspensão por causa de problemas nas arquibancadas. No caso de Colo-Colo x Fortaleza, a suspensão terminou com o clube brasileiro declarado vencedor por 3 a 0.

Na final do Campeonato Uruguaio de 2025, o Peñarol reclamou de um possível pênalti sobre Leonardo Fernández e da não expulsão de Sebastián Coates. Tejera explicou as decisões depois do jogo e admitiu que o lance do zagueiro lhe escapou durante a partida.

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Há ainda um episódio de 2024, quando após San Lorenzo x Atlético-MG, pela Libertadores, ele foi criticado por gestos interpretados como provocação à torcida argentina.

O que o São Paulo precisa para se classificar?

O Tricolor perdeu por 1 a 0 na Bombonera e precisa de dois gols de vantagem para avançar direto. O jogo será nesta terça-feira, dia 15 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

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