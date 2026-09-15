Veja gol em São Paulo x Boca Juniors: Lozano abre o placar
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana
São Paulo e Boca Juniors estão se enfrentando nesta terça-feira (15), no Morumbis, pela quartas de final da Copa Sul-Americana.
Aos 14 minutos da segunda etapa, Lozano faz boa tabela pela direita, e recebe lançamento milimétrico de Flores entre os zagueiros no campo de ataque. A defesa do São Paulo vacila e o jogador sai sozinho na área. O lateral chuta, Rafael chega a tocar na bola, mas não evita o gol.
Veja o gol:
GOL de Charly Lozano para Boca en la Copa Sudamericana. #BolsosPorElMundo pic.twitter.com/DBxvjE5bMP— laabdon.com.uy (@laabdon) September 16, 2026
Como chegam São Paulo e Boca Juniors?
O São Paulo vem de derrota por 1 a 0 diante do Boca Juniors, pelo jogo de ida das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026, disputado em Buenos Aires. A equipe busca reverter o placar para avançar na competição.
O Boca Juniors chega para o jogo de volta das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026 após vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo no jogo de ida, disputado em Buenos Aires. A equipe busca manter a vantagem para avançar à próxima fase.
Onde assistir
- Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
- 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Morumbis, São Paulo, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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