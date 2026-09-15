Veja gol em São Paulo x Boca Juniors: Lozano abre o placar

São Paulo e Boca Juniors estão se enfrentando nesta terça-feira (15), no Morumbis, pela quartas de final da Copa Sul-Americana.

Aos 14 minutos da segunda etapa, Lozano faz boa tabela pela direita, e recebe lançamento milimétrico de Flores entre os zagueiros no campo de ataque. A defesa do São Paulo vacila e o jogador sai sozinho na área. O lateral chuta, Rafael chega a tocar na bola, mas não evita o gol.

Veja o gol:

GOL de Charly Lozano para Boca en la Copa Sudamericana. #BolsosPorElMundo pic.twitter.com/DBxvjE5bMP — laabdon.com.uy (@laabdon) September 16, 2026

Como chegam São Paulo e Boca Juniors?

O São Paulo vem de derrota por 1 a 0 diante do Boca Juniors, pelo jogo de ida das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026, disputado em Buenos Aires. A equipe busca reverter o placar para avançar na competição.

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O Boca Juniors chega para o jogo de volta das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026 após vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo no jogo de ida, disputado em Buenos Aires. A equipe busca manter a vantagem para avançar à próxima fase.

Onde assistir

1 . Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final) 2 . 📅 Data: 15 de Setembro de 2026 3 . ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília) 4 . 📍 Local: Morumbis, São Paulo, São Paulo 5 . Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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