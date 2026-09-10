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Trio se destaca no Mundial Sub-17; veja destaques do São Paulo

Trio já está no radar da comissão profissional há meses

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/09/2026 12:47
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Mundial do São Paulo
Tricolor representou competição na Espanha (Foto: Divulgação)

O São Paulo encerrou na segunda-feira (7) a participação no Mundial de Clubes Sub-17, que aconteceu na Espanha, eliminado pelo Athletico na semifinal por 2 a 0. A campanha, porém, deixou três nomes de Cotia no radar: Brenno, Robert William e Gustavo Zabarelli.

Mais do que a soma dos gols, o que chamou atenção foi contra quem eles saíram. Sob o comando de Alexandre Torrezan, o Tricolor fez cinco jogos e goleou dois clubes europeus de peso, um placar elástico de 6 a 0 no Sporting, ainda na primeira fase, e 6 a 1 no Bayer Leverkusen, nas quartas de final. Nos grupso, empatou com o Málaga por 0 a 0 e com o Dínamo Zagreb por 2 a 2.

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Brenno terminou como artilheiro da equipe, com quatro gols. Robert William e Zabarelli marcaram duas vezes cada.

Sub 17 do São Paulo em campo
Time Sub-17 do São Paulo em campo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Brenno

O atacante de 16 anos já teve o primeiro contato com o elenco principal. Ainda nesta temporada, foi chamado por Crespo para treinar com os profissionais no fim do ano passado. Chegou ao São Paulo em 2023, depois de passar pelo futsal do Palmeiras, e tem contrato até 2028.

Robert William

Meia-atacante, também de 16 anos, chegou a atuar pelo Sub-20 e desceu de categoria especificamente para disputar o Mundial. É um dos nomes que o clube protege com vínculo mais longo. Seu contrato profissional vai até 2029.

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Gustavo Zabarelli

Nascido em 2009, foi inscrito na Copinha deste ano, mas não entrou em campo. Atua pelas pontas ou centralizado, já vestiu a camisa do Sub-20 mesmo com a pouca idade. Com dupla cidadania, entrou no radar das categorias de base da seleção italiana.

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