Trio se destaca no Mundial Sub-17; veja destaques do São Paulo
Trio já está no radar da comissão profissional há meses
O São Paulo encerrou na segunda-feira (7) a participação no Mundial de Clubes Sub-17, que aconteceu na Espanha, eliminado pelo Athletico na semifinal por 2 a 0. A campanha, porém, deixou três nomes de Cotia no radar: Brenno, Robert William e Gustavo Zabarelli.
Mais do que a soma dos gols, o que chamou atenção foi contra quem eles saíram. Sob o comando de Alexandre Torrezan, o Tricolor fez cinco jogos e goleou dois clubes europeus de peso, um placar elástico de 6 a 0 no Sporting, ainda na primeira fase, e 6 a 1 no Bayer Leverkusen, nas quartas de final. Nos grupso, empatou com o Málaga por 0 a 0 e com o Dínamo Zagreb por 2 a 2.
Brenno terminou como artilheiro da equipe, com quatro gols. Robert William e Zabarelli marcaram duas vezes cada.
Brenno
O atacante de 16 anos já teve o primeiro contato com o elenco principal. Ainda nesta temporada, foi chamado por Crespo para treinar com os profissionais no fim do ano passado. Chegou ao São Paulo em 2023, depois de passar pelo futsal do Palmeiras, e tem contrato até 2028.
Robert William
Meia-atacante, também de 16 anos, chegou a atuar pelo Sub-20 e desceu de categoria especificamente para disputar o Mundial. É um dos nomes que o clube protege com vínculo mais longo. Seu contrato profissional vai até 2029.
Gustavo Zabarelli
Nascido em 2009, foi inscrito na Copinha deste ano, mas não entrou em campo. Atua pelas pontas ou centralizado, já vestiu a camisa do Sub-20 mesmo com a pouca idade. Com dupla cidadania, entrou no radar das categorias de base da seleção italiana.
São Paulo
Dorival Júnior define se São Paulo vai poupar jogadores contra o PalmeirasHá 6 horas
São Paulo
Nicolas passa por cirurgia no joelho e desfalca o São PauloHá 18 horas
Fora de Campo
Erro de arbitragem em São Paulo x Boca Juniors repercuteHá 1 dia
Fora de Campo
Hernanes destaca ponto-chave na derrota do São PauloHá 1 dia
São Paulo
São Paulo perde Calleri para decisão contra o BocaHá 1 dia
São Paulo
Dorival admite frustração com derrota do São Paulo para o BocaHá 1 dia
Mais LANCE!