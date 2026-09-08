Boca Juniors x São Paulo: como chega a equipe argentina

Em um dos jogos mais comentados das quartas de final dos continentais, Boca Juniors e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, dia 8 de setembro. Mesmo que muito se fale de Maradona e outros ídolos do futebol, a dinâmica do Boca atual é diferente. O Lance! apurou como estão as expectativas e analisou qual a forma de jogar do time argentino atualmente.

Comandado por Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena desde junho, o Boca vive uma sequência positiva. Nos últimos dez jogos, são quatro vitórias e seis empates. Como mandante, perdeu apenas duas vezes em 18 partidas na temporada, o que reforça a dificuldade que o São Paulo terá em Buenos Aires. A volta será no Morumbis.

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Quanto a variações táticas, o Boca Juniors se apresenta de diferentes maneiras. Taticamente, o Boca parte de um 4-3-3 e costuma se transformar em um 3-2-5 quando tem a posse.

São Paulo x Boca: na Bombonera, o estádio também joga

A equipe busca avançar principalmente pelos lados, embora também utilize bastante o corredor central, e costuma preencher a área com três a cinco jogadores. Os laterais sobem juntos e, em determinados momentos, apenas três atletas permanecem na proteção defensiva.



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Existem algumas características que o Boca Juniors está aplicando nesses últimos jogos. Controle com posse de bola, troca de passes no primeiro terço e aceleração no terço final. Porém, existe um ponto que o São Paulo pode usar de arma. O time argentino tem dificuldade para lidar com espaços deixados em campo.

O Boca costuma se posicionar com a defesa mais adiantada, mas não faz uma pressão tão forte para recuperar a bola. Como também coloca muitos jogadores no ataque, acaba deixando espaços quando perde a posse.

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Esse pode ser um dos principais caminhos para o São Paulo explorar. Se conseguir escapar da primeira pressão, o Tricolor pode encontrar a defesa argentina desorganizada e com espaços para atacar. O Boca tem dificuldade para se recompor rapidamente e sofre principalmente nas transições defensivas.

Por isso, o São Paulo precisará suportar a pressão inicial na Bombonera e, quando recuperar a bola, ser rápido para aproveitar os espaços. O Boca tem qualidade técnica e tenta controlar a partida com a posse, mas se expõe bastante ao avançar muitos jogadores.

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Paredes tem sido um dos destaques do Boca recentemente (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Destaques do Boca Juniors

O funcionamento ofensivo passa principalmente por quatro nomes. No caso, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda e Miguel Merentiel. Paredes é o principal. O meio-campista dita o ritmo e consegue controlar o adversário através dos passes. Nos últimos jogos, tem chamado atenção e pode ser o maior perigo para o São Paulo.

Provável escalação do Boca Juniors

O Boca Juniors divulgou a lista de relacionados para enfrentar o São Paulo nesta terça-feira (8), na Bombonera, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

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Milton Delgado, Ayrton Costa e Malcom Braida seguem fora por conta de lesões e não foram convocados. A expectativa do clube argentino é que pelo menos um deles possa estar disponível para a partida de volta, no dia 15, no Morumbis.

Em relação à última convocação, Milton Giménez e o jovem Lautaro Bianco também ficaram fora da lista. Um provável time, segundo tem sido divulgado pela mídia argentina, pode ser formado por Montero; Lozano, Lautaro Di Lollo, Herrera e Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Ascacíbar e Belmonte; Alan Velasco, Sebastián Villa e Merentiel.

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