Calleri volta à Bombonera onde virou ídolo do Boca e reencontra seu passado
Tricolor encara o Boca pelo jogo de ida das quartas
Jonathan Calleri retorna à Bombonera nesta terça-feira. Argentino e com forte relação com o Boca Juniors, chega em outra posição: um dos jogadores mais importantes do elenco do São Paulo. Em 2015, ainda com 21 anos, o argentino viveu naquele estádio uma das noites mais marcantes de sua carreira. Agora, 11 anos depois, ele retorna ao mesmo palco
Diferente do posto de capitão que ocupa hoje, naquela época Calleri ainda tinha posto de promessa. Contratado em 2014, ganhou espaço e se firmou de fato no ano seguinte, quando marcou 15 gols na temporada. Em julho daquele ano, viveu um momento histórico que marcou sua carreira.
A Bombonera estava em festa. O Boca recebia o Quilmes pela 17ª rodada do Campeonato Argentino, mas a partida tinha um motivo especial: era a reestreia de Carlos Tévez pelo clube. O atacante havia acabado de retornar à Argentina após passagem pela Juventus e era o grande personagem daquela tarde. Até Diego Maradona estava nas arquibancadas para acompanhar o retorno do ídolo. Naquele jogo, o camisa 9 tricolor quem roubou a cena.
Boca Juniors x São Paulo: veja o histórico do confronto
O Boca vencia por 1 a 0 quando, no início do segundo tempo, o atacante recebeu um lançamento dentro da área. A primeira intenção foi encontrar Tévez, que aparecia em boa posição. A defesa do Quilmes conseguiu cortar o passe, mas a bola voltou para Calleri.
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Com o goleiro adiantado, Calleri improvisou. De letra, por cobertura, mandou a bola para o fundo da rede e fez a Bombonera explodir. O gol colocou o Boca em vantagem por 2 a 0 e transformou a reestreia de Tévez em uma festa que tinha outro protagonista. Nas tribunas, uma cena chamou atenção.
Diego Maradona, ídolo do Boca e do futebol argentino, reagiu ao golaço. A imagem do ídolo argentino vibrando com a jogada ajudou a transformar aquele momento em algo ainda maior. No dia seguinte, a imprensa argentina destacou justamente Calleri, aplaudido pelo ídolo.
Aquela temporada terminou com Calleri como artilheiro do Boca, com 15 gols, além dos títulos do Campeonato Argentino e da Copa Argentina. Pouco depois, ele deixaria o clube para iniciar sua trajetória no futebol europeu.
Números de Calleri no Boca Juniors
Calleri pelo Boca Juniors
- 59 jogos
- 47 como titular
- 23 gols
- 1 assistência
- Participação em gol a cada 175 minutos
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