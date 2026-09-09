Luciano revela se há possível lesão após partida contra o Boca

Luciano deixou o campo durante o segundo tempo da derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Boca Juniors, nesta terça-feira (8), na Bombonera, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O atacante revelou que já sentia dores na coxa desde a partida contra o Atlético e explicou que precisou ser substituído após sentir uma fisgada.

- Depois do jogo do Atlético, minha coxa começou a doer. Antes do jogo, estava com dúvida. No primeiro tempo, estava dolorido, no segundo senti uma fisgada e pedi para sair - explicou

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Dorival tem clássico contra o Palmeiras no sábado

Depois do confronto com o Boca Juniors, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, no sábado, em mais um compromisso importante da temporada.

A situação de Luciano será acompanhada pelo departamento médico do clube para definir se o atacante terá condições de participar da partida. O técnico terá que definir se irá com força máxima ou se irá poupar jogadores pensando neste confronto.

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Luciano pelo São Paulo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Como foi a derrota do São Paulo?

Em um jogo quente e disputado, o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, nesta terça-feira (8), na Bombonera, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta será disputada no Morumbis, na próxima terça-feira (15).

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