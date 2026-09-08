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Veja gol em Boca Juniors x São Paulo: Merentiel marca

Clube argentino venceu por 1 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 22:50
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Merentiel marca o gol em Boca Juniors e São Paulo
Merentiel marca o gol em Boca Juniors e São Paulo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Boca Juniors venceu o São Paulo por 1 a 0 nesta terça-feira (8), na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana. No inicio da segunda etapa, o atacante abriu o placar.

Aos seis minutos da segunda etapa, Blanco faz jogada pela esquerda, chega à linha de fundo e cruza rasteiro. Merentiel domina, fintando Arboleda e Pablo Maia. Sozinho na pequena área, chuta, Rafael defende, mas o atacante fica com o rebote e fuzila para as redes.

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Veja o gol:

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Primeiro tempo de chances perdidas

O São Paulo começou melhor e conseguiu controlar a posse de bola nos primeiros minutos, dificultando a saída do Boca. A principal chance da equipe veio quando Iago cruzou para Luciano, livre na marca do pênalti, cabecear para boa defesa de Montero. O Boca respondeu na sequência e passou a chegar com mais perigo, principalmente em jogada de Velasco com Merentiel, que terminou com cabeceio de Flores e finalização de Velasco no rebote. Do lado Tricolor, a melhor chance surgiu com Luciano, que passou nas costas da marcação e acionou Iago pela linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro na direção da marca do pênalti, Calleri apareceu para finalizar, mas pegou mal na bola e mandou para fora. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com boas oportunidades perdidas pelo lado brasileiro.

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São Paulo e Boca Juniors em campo na Bombonera
São Paulo e Boca Juniors em campo na Bombonera (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Segundo tempo

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Se o primeiro tempo foi de gols perdidos do São Paulo, o Boca soube responder no retorno do intervalo. Após cobrança de escanteio de Paredes, a defesa do São Paulo não conseguiu afastar a jogada, e Merentiel aproveitou para colocar os argentinos em vantagem. O Boca, por outro lado, passou a explorar os espaços e chegou a recuperar bolas perigosas após erros na saída tricolor. Aos 29 minutos do segundo tempo, o clima esquentou com Domingos Duarte expulso após uma dividida com Paredes. O zagueiro do São Paulo chegou de carrinho e o argentino ficou caído no gramado.

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O árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance e, após analisar as imagens, identificou que Domingos Duarte tocou primeiro na bola e que Paredes acabou acertando o marcador com o chute. Assim, o cartão vermelho foi retirado e o defensor permaneceu em campo. Em um jogo quente até o final, o Tricolor saiu derrotado e terá que resolver no Morumbis.

✅ FICHA TÉCNICA
BOCA JUNIORS X SÃO PAULO
COPA SUL-AMERICANA - IDA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)
📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney +
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHL)
🚩 Assistentes: Jose Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)
🖥️ VAR: Fernando Vejar (CHL)

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