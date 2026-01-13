Conteúdo Especial

Foi apenas o primeiro jogo, mas a sensação foi de reta final de temporada. O São Paulo perdeu para o Mirassol em sua estreia no Paulista por 3 a 0 e já teve jogador pedindo apoio da torcida e

técnico pedindo calma e implorando por reforços.

Mas fora de campo é que a coisa vai ficando cada vez mais quente. Na sexta-feira passada, a situação do presidente Julio Casares tinha ficado um pouco melhor, porque uma manobra jurídica estabeleceu um

número maior de votos para que o impeachment fosse aprovado, além de exigir voto presencial.

Nesta segunda-feira, uma liminar obrigou ao retorno dos parâmetros anteriores. Serão necessários 171 votos para que o presidente saia do poder e um número mínimo de 191 votos. Mais do que isso, o voto online também valerá.

Este novo-velho direcionamento para a votação que acontece na sexta-feira deixa a situação de Julio Casares mais delicada. Ele perde apoio todos os dias e até mesmo seu grupo político emitiu comunicado

dizendo que está fora do governo.

São Paulo estreou com dura derrota para o Mirassol no Paulistão (Foto: Douglas Ribeiro/Agência F8/Gazeta Press)

Sem comando

A última ameaça de debandada é Muricy Ramalho, coordenador de futebol, que sempre esteve ao lado do presidente. Neste momento está afastado por problemas médicos, mas as informações que chegam são de que vai pedir o boné.

Fato é que Julio Casares não tem mais condição política de comandar o clube. As investigações na Justiça seguem, o presidente ainda não foi condenado por nenhum tribunal, mas já está politicamente abatido.

E o que isso interfere no time que entra em campo? Muita coisa. O abatimento dos jogadores e Hernan Crespo tentando injetar alguma esperança na torcida são sinais claros.

Mais do que isso, com um morto-vivo na presidência, o clube não se movimenta. Não contrata, não dá apoio ao futebol, não age nos bastidores… vira inofensivo.

