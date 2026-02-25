O São Paulo definiu sua escalação para enfrentar o Coritiba em jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira. O confronto é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com decisão no final de semana, quando enfrenta o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista, Hernán Crespo optou por uma escalação mais alternativa. Atletas como Danielzinho e Sabino foram poupados, tendo em visto excesso de carga.

Com Rafael no gol, a defesa será formada por Alan Franco, Arboleda e Rafael Toloi. O meio de campo chega com Maik, Pablo Maia, Djhordney, Cauly e Wendell. E por fim, o trio de ataque com Ferreira e Tapia.

O Coxa tem uma derrota, um empate e uma vitória, com quatro pontos somados na competição. A equipe vem de uma eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, para o Operário, nos pênaltis. Enquanto isso, o Tricolor chega em um contexto completamente diferente.

Embalado, se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista no final de semana, após eliminar o Bragantino. No final de semana, enfrenta o Palmeiras. No Brasileirão, está invicto, com sete pontos e na liderança.

São Paulo vai a campo com um time mais alternativo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Alan Franco, Arboleda e Rafael Toloi; Maik, Pablo Maia, Djhordney, Cauly e Wendell; Ferreirinha e Tapia