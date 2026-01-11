Luciano abre o jogo após derrota do São Paulo e se posiciona sobre escândalos políticos

Luciano, camisa 10 do São Paulo, falou após a derrota por 3 a 0 contra o Mirassol pelo jogo de estreia do Campeonato Paulista, que aconteceu na noite deste domingo (11). O atacante destacou que "a equipe não fez um bom jogo" e disse que acredita que esta temporada será mais difícil em relação ao último ano.

continua após a publicidade

O jogador também falou sobre o momento político do clube. Recentemente, a questão política passou a tomar destaque nos bastidores. Na sexta-feira, dia 16, o Conselho Deliberativo irá votar o impeachment do presidente Julio Casares, após uma série de escândalos. Luciano evitou dar uma opinião sobre o assunto.

- A gente não fez um bom jogo hoje, não fez. A gente tomou gols muito parecidos, erros que já vinham do ano passado. A parte política eu vou deixar para outra pessoa falar. A gente tenta fazer de tudo para não interferir, então deixo essas questões para outras pessoas comentarem - disse.

continua após a publicidade

- Sobre esse papel de liderança, eu falo pouco com a diretoria. Tenho mais contato ali com o Rafael, às vezes com o staff, mas falo pouco com a diretoria em si. Meu foco é dentro de campo, no dia a dia com o grupo - completou.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luciano evitou tomar lado político (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Luciano falou sobre a reação da torcida

Tanto pelo lado esportivo quanto pelo lado político, a pressão da torcida tricolor está cada vez mais forte. Inclusive, estão marcados protestos para acontecer no mesmo dia da votação do Conselho. Na quinta-feira, véspera, o São Paulo enfrenta o São Bernardo pela segunda rodada do Paulista, que marca também o primeiro jogo no Morumbis. Luciano pediu apoio em meio ao momento.

continua após a publicidade

- Sobre o torcedor, eu vou ser sincero. A gente vai precisar muito da torcida, porque, como no ano passado, eu acho que este ano vai ser ainda mais difícil. Então eu peço para o nosso torcedor estar junto, porque com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser dura, e com o apoio do torcedor tudo fica melhor - completou.