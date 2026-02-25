Especialista esclarece polêmica de arbitragem em Coritiba x São Paulo

Coritiba e São Paulo estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (25), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, uma polêmica de arbitragem agitou as redes sociais, e Nadine Bastos esclareceu o lance.

continua após a publicidade

No começo do duelo, Lucas Ronier fez boa jogada pela direita e tentou cruzar, mas a bola resvalou no braço de Djhordney. Em campo, Wilton Pereira Sampaio não marcou pênalti, e o VAR também não chamou para revisão.

➡️André Rizek é sincero sobre destaque do Vasco: 'Acho comum'

➡️Europeus reagem a jogo de Richard Ríos contra o Real Madrid: 'Inexplicável'

Na transmissão do Prime Vídeo, Nadine Bastos, especialista de arbitragem, esclareceu a polêmica em Coritiba x São Paulo.

- Não foi pênalti. O jogador recolhe o braço e não amplia o espaço corporal - esclareceu Nadine.

Coritiba e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Hedeson Alves/ Agif/Gazeta Press)

Veja o lance polêmico

Escalação do São Paulo para enfrentar o Coritiba

O São Paulo definiu sua escalação para enfrentar o Coritiba em jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira. O confronto é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Com decisão no final de semana, quando enfrenta o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista, Hernán Crespo optou por uma escalação mais alternativa. Atletas como Danielzinho e Sabino foram poupados, tendo em visto excesso de carga.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em Coritiba ou São Paulo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Com Rafael no gol, a defesa será formada por Alan Franco, Arboleda e Rafael Toloi. O meio de campo chega com Maik, Pablo Maia, Djhordney, Cauly e Wendell. E por fim, o trio de ataque com Ferreira e Tapia.

continua após a publicidade

O São Paulo chega escalado contra o Coritiba com Rafael; Alan Franco, Arboleda e Rafael Toloi; Maik, Pablo Maia, Djhordney, Cauly e Wendell; Ferreirinha e Tapia