Tironi no Lance!: Copinha perde relevância, mas grandes de São Paulo caçam talentos
Competição se divide com os estaduais
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa São Paulo (Copinha) já foi um excelente aperitivo para a temporada do futebol brasileiro. O calendário cada vez mais apertado foi espremendo a competição cada vez mais e o ano de 2026 marca uma fase: boa parte da competição vai ter atenção dividida com os campeonatos estaduais, que já começam no fim da próxima semana.
Relacionadas
Nesta edição são nada menos do que 128 clubes de tamanhos e cantos diferentes do país. A Copinha ainda tem seu charme e rende frutos interessantes para os clubes, mas o desafio em 2026 é imenso para ela seguir relevante.
Times dividem elencos entre Copinha e Paulistão
Os quatro grandes paulistas estão na competição, mas mesmo seus elencos ficam divididos entre a disputa do torneio e o Paulista. O que um jovem prefere neste momento: a chance de brilhar na competição de base ou a chance de conviver com os profissionais da agremiação que ele veste a camisa? Não é uma pergunta simples.
No caso do São Paulo, toda a geração campeã de 2025 praticamente já foi embora, vendida na liquidação imposta pelo presidente Julio Casares.
➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas
Em 2026 aposta em alguns jovens interessantes, mas sobretudo no comando de Allan Barcelos, que já levou o time ao título ano passado e também a duas conquistas consecutivas da Copa do Brasil. Para um clube atolado em dívidas e em crise política, o surgimento de alguma cara nova será muito bem-vindo.
O Palmeiras tem o rótulo de uma das melhores bases do Brasil. Dali saíram Endrick, Estevão e mais uma infinidade de jogadores que renderam aos cofres do clube muito dinheiro recentemente. O clube decidiu levar uma base forte para o campeonato, mas alguns destaques estarão divididos entre a Copinha e o profissional.
Maior detentor de títulos da competição, o Corinthians reza para revelar algum bom jogador. Sem poder contratar para o time principal por conta de um transfer ban, a chance de aliviar um pouco as contas está aí.
Enquanto o time principal do Santos tem Neymar e Gabigol, duas joias de sua base, o time da Copinha tem o título do Paulista no currículo. Há algum tempo não surge uma geração realmente forte na Vila, que revela tanta gente.
A Copinha vai terminar quando o Campeonato Paulista profissional estiver a todo vapor. Claro que a competição dos jovens é relevante. Mas para os grandes de São Paulo, ter talentos da base prontos para o calendário pesado do ano parece ser mais.
Tironi no Lance!: veja mais colunas
Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:
➡️Soberano, Fla pode ameaçar elencos dos paulistas
➡️Corinthians tem a oportunidade de pisar no freio e se reestruturar
➡️O sucesso do Flamengo impacta os clubes paulistas
- Matéria
- Mais Notícias