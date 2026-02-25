São Paulo: Crespo abre o jogo sobre interesse do River Plate
Técnico tem contrato até o final do ano no Tricolor
Hernán Crespo respondeu sobre o interesse do River Plate em sua contratação. Antes do jogo entre São Paulo e Coritiba, nesta quarta-feira, o técnico foi questionado sobre o assunto. Na sua resposta, destacou o tamanho da equipe argentina, mas revelou que estaria focado no seu momento atual.
- Todos conhecem minha história com o River Plate. O River é um gigante mundial. É uma honra ser mencionado. Estou trabalhando e focado em São Paulo - disse o treinador, em entrevista à Amazon Prime.
O que se sabe sobre o futuro de Crespo no São Paulo
O jornal argentino "Olé" publicou o River Plate estaria interessado na contratação de Hernán Crespo, após a saída de Gallardo. Internamente, o São Paulo não foi consultado, mas entende que Crespo deve cumprir seu contrato até o final caso, de fato, exista proposta.
A saída de Marcelo Gallardo foi comunicada ao River nesta segunda-feira (23). Na imprensa argentina, o nome de Crespo logo começou a circular, mas pelo lado da diretoria do São Paulo demonstra bastante confiança no trabalho de Hernán Crespo, segundo apurou o Lance!, e entende que ele é uma peça crucial para o momento do clube. Caso chegue alguma proposta, isso seria totalmente do lado do River.
Seu futuro não chegou a ser questionado nem durante a má fase que o clube atravessou neste início de temporada. Crespo teve uma passagem pelo River no passado e vive a sua segunda pelo Tricolor Paulista.
O técnico tem sido um nome de destaque na arrancada recente que a equipe vive. O Tricolor está invicto a sete jogos e agora disputará a semifinal do Campeonato Paulista, que acontece neste domingo (1), na Arena Barueri, contra o Palmeiras.
