menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo: Crespo abre o jogo sobre interesse do River Plate

Técnico tem contrato até o final do ano no Tricolor

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 25/02/2026
19:21
Crespo técnico do São Paulo
imagem cameraRiver teria demonstrado interesse em Crespo (Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hernán Crespo respondeu sobre o interesse do River Plate em sua contratação. Antes do jogo entre São Paulo e Coritiba, nesta quarta-feira, o técnico foi questionado sobre o assunto. Na sua resposta, destacou o tamanho da equipe argentina, mas revelou que estaria focado no seu momento atual.

continua após a publicidade

- Todos conhecem minha história com o River Plate. O River é um gigante mundial. É uma honra ser mencionado. Estou trabalhando e focado em São Paulo - disse o treinador, em entrevista à Amazon Prime.

O que se sabe sobre o futuro de Crespo no São Paulo

O jornal argentino "Olé" publicou o River Plate estaria interessado na contratação de Hernán Crespo, após a saída de Gallardo. Internamente, o São Paulo não foi consultado, mas entende que Crespo deve cumprir seu contrato até o final caso, de fato, exista proposta.

continua após a publicidade
Crespo São Paulo
Crespo respondeu sobre seu futuro (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

+ Aposte na vitória do São Paulo sobre o Palmeiras na semifinal do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A saída de Marcelo Gallardo foi comunicada ao River nesta segunda-feira (23). Na imprensa argentina, o nome de Crespo logo começou a circular, mas pelo lado da diretoria do São Paulo demonstra bastante confiança no trabalho de Hernán Crespo, segundo apurou o Lance!, e entende que ele é uma peça crucial para o momento do clube. Caso chegue alguma proposta, isso seria totalmente do lado do River.

Seu futuro não chegou a ser questionado nem durante a má fase que o clube atravessou neste início de temporada. Crespo teve uma passagem pelo River no passado e vive a sua segunda pelo Tricolor Paulista.

continua após a publicidade

O técnico tem sido um nome de destaque na arrancada recente que a equipe vive. O Tricolor está invicto a sete jogos e agora disputará a semifinal do Campeonato Paulista, que acontece neste domingo (1), na Arena Barueri, contra o Palmeiras.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias