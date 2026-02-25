São Paulo vence o Coritiba e segue invicto no Brasileirão
Jogo foi válido pela quarta rodada do Brasileirão
O São Paulo venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta quarta-feira (25), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Couto Pereira.
Com o resultado, o Tricolor assume provisoriamente a liderança da competição, somando dez pontos. Já o Coxa permanece na 11ª colocação, com quatro. A equipe comandada por Hernán Crespo chega a oito jogos de invencibilidade na temporada. No Brasileirão, também não perdeu nenhuma rodada.
Coritiba x São Paulo: como foi o jogo?
O primeiro tempo começou truncado e com pouca velocidade dos dois lados. O Tricolor tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para furar a marcação, deixando o confronto engessado tanto para a equipe paulista quanto para o Coritiba.
A primeira chance mais perigosa apareceu apenas aos 20 minutos, quando Tolói roubou a bola no campo ofensivo e acionou Cauly e Tapia na sequência. A finalização levou perigo, mas Morisco fez a defesa e evitou a abertura do placar. O Tricolor tentava explorar as alas, buscando espaços, porém faltava aceleração. O Coxa pouco produzia ofensivamente e raramente conseguia ameaçar. Nesse ritmo, a primeira etapa terminou empatada sem gols.
O segundo tempo começou com mais intensidade, especialmente pelo lado do São Paulo. Com a entrada de Marcos Antônio, a proposta era dar mais velocidade.
Aos cinco minutos, o clima esquentou. Em uma bola levantada na área, Gonzalo Tapia subiu para cabecear, enquanto Morisco saiu para afastar de soco. No lance, o goleiro acabou atingindo o atacante chileno. A arbitragem acionou o VAR para analisar a jogada e avaliar um possível pênalti.
Marcado, Cauly ficou responsável pela cobrança. O jogador - que chegou como reforço ao Tricolor recentemente -, bateu tranquilo. Pedro Rangel, que entrou no lugar de Morisco, até tentou defender, mas sem sucesso. O São Paulo abria o placar aos dez minutos da etapa final.
Em desvantagem e tentando reagir, o Coxa buscou aumentar a pressão no campo ofensivo, mas esbarrou na falta de precisão nas finalizações. A melhor oportunidade veio com Lucas Ronier, que arriscou e viu a bola passar raspando, muito perto de empatar a partida.
Com dez minutos de acréscimos, o Tricolor se fechou, enquanto o Coritiba ainda insistia. Mesmo assim, o placar não mudou e o São Paulo deixou o Couto Pereira com mais três pontos.
✅ FICHA TÉCNICA
Coritiba x São Paulo
Quarta rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba, Paraná
🥅 Gols: Cauly (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Wallison, Morisco, Breno Lopes (Coritiba); Djhordney, Alan Franco, Tolói (São Paulo)
🟥 Cartões vermelhos: -
O que vem por aí?
O São Paulo decide a semifinal do Campeonato Paulista neste domingo, contra o Palmeiras, em clássico que acontece na Arena Barueri. O Coxa joga no dia 11 de março contra o Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
👥 ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabre)
Pedro Morisco (Pedro Rangel); Tinga (JP Chermont), Maicon, Jacy, Felipe Jonathan; Wallisson, Vini Paulista (Lavega), Josué (Fabinho); Pedro Rocha, Ronier e Breno Lopes.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Rafael Toloi; Maik, Pablo Maia (Luan), Djhordney (Marcos Antonio), Cauly (Bobadilla) e Wendell; Ferreirinha (Calleri) e Tapia (Lucas Moura).
Tudo sobre
