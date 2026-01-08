São Paulo: por que o modelo de votação do impeachment de Casares agita bastidores

A reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo que irá votar o impeachment de Julio Casares acontecerá no dia 14 de julho, próxima quarta-feira, no Morumbis. Porém, o modelo tem gerado um certo agito nos bastidores do clube.

De acordo com a convocação emitida aos conselheiros, a reunião será feita de forma presencial. Porém, conselheiros que fazem parte da oposição do clube formalizaram um documento nesta quinta-feira (8) pedindo para que a reunião acontecesse de forma híbrida. No documento no qual a reportagem teve acesso, o artigo 78 do Regimento Interno é citado.

O artigo em questão prevê que todas as votações promovidas pelo Conselho Deliberativo possam ser realizadas de forma remota. A medida contempla conselheiros que não residem ou não estão no Brasil, além daqueles com idade mais avançada ou que enfrentam dificuldades de locomoção e questões de saúde.

Em paralelo, os advogados de Julio Casares protocolaram uma manifestação junto ao Conselho Deliberativo do São Paulo defendendo que uma eventual votação sobre o impeachment do presidente obedeça, obrigatoriamente, ao quórum qualificado estabelecido no Estatuto do clube. A reportagem teve acesso ao documento na íntegra também.

A defesa sustenta que o artigo 58, parágrafo 2º, exige a presença e o voto favorável de pelo menos 75% dos conselheiros para a aprovação da destituição do presidente, e que essa regra não pode ser relativizada ou confundida com dispositivos aplicáveis a deliberações comuns.

Segundo o documento, a reunião extraordinária marcada para 14 de janeiro trata exatamente dessa hipótese e, por isso, precisaria respeitar esse percentual elevado, calculado com base nas cadeiras efetivamente ocupadas no Conselho.

Votação acontecerá na próxima semana (Foto: Reprodução)

O Lance! escutou que pelas divergências e manifestações, isso deve se judicializar e esquentar a partir dos próximos dias.

Como se trata de uma votação de punição, os votos são secretos. Ao todo, 255 conselheiros participam. Caso 2/3 votem a favor do impeachment, Casares é afastado do cargo de presidente do São Paulo. Do contrário, o caso é arquivado.

Passada esta etapa, a votação acontecerá entre os sócios do Tricolor. Nesta etapa, Casares fica afastado do cargo. Se a maioria dos sócios for a favor da destituição do presidente, ele é retirado de forma definitiva. A data foi definida na noite desta terça-feira (6), após uma reunião do Conselho Consultivo.

Torcida marca protestos

Organizadas, coletivos e torcedores nas redes sociais estão se mobilizando para protestar em frente ao estádio do Morumbis no dia 14 de janeiro. A concentração, pelo o que está sendo divulgado nas redes sociais, deve acontecer de forma simultânea à votação, que inicia no final da tarde.