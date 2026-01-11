Em meio à crise política, São Paulo estreia no Paulistão com derrota para o Mirassol

Na estreia das equipes no Campeonato Paulista, o Mirassol venceu o São Paulo por 3 a 0, em partida disputada neste domingo (11), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Em meio a um cenário político conturbado, o Tricolor começou a competição com derrota, resultado que aumentou ainda mais a insatisfação da torcida.

Como foi o jogo entre Mirassol e São Paulo?

Bastaram sete minutos para o Mirassol abrir o placar e complicar a situação do São Paulo, que entrou em campo tentando separar o cenário político do futebol. À espera da marcação de uma falta, o Tricolor perdeu o tempo da jogada. Shaylon aproveitou a sobra e acertou a trave. No rebote, o estreante Lucas Mugni apareceu livre para empurrar a bola para o fundo da rede, fazendo 1 a 0 para o Mirassol ainda no início da partida.

O gol mexeu com o psicológico do Tricolor, que teve dificuldade para reagir. Aos 19 minutos, o Mirassol ampliou a vantagem. Em um erro de Nahuel Ferraresi na saída de bola, Alesson acelerou, avançou em direção à área são-paulina e arriscou. A bola desviou em Alan Franco, em mais um vacilo da defesa, e acabou no fundo da rede. 2 a 0 para o Mirassol. Mesmo com o toque de Alan Franco, a arbitragem considerou o gol para Alesson.

Mirassol saiu em vantagem no primeiro tempo contra o São Paulo (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

O primeiro tempo terminou com o Mirassol em vantagem. Em busca de uma reação, Hernán Crespo promoveu alterações na equipe e colocou Ferreirinha e Danielzinho em campo, este último fazendo sua estreia justamente contra o ex-clube. A ideia era dar mais agressividade ao time, sobretudo com a entrada de Ferreirinha.

As mudanças até surtiram efeito, principalmente pelo lado esquerdo. Ferreirinha passou a ser mais incisivo, enquanto Danielzinho também levou perigo, mas a defesa do Mirassol se manteve firme e conseguiu neutralizar as investidas.

Na metade do segundo tempo, as equipes passaram a adotar posturas distintas. Orientado por Guanaes, o Mirassol recuou as linhas, reforçou o sistema defensivo e passou a explorar menos espaços. O São Paulo, por sua vez, tentou se soltar mais ofensivamente, avançou as linhas e buscou pressionar, mas encontrou dificuldades diante da boa organização do adversário.

Já nos minutos finais, além da desvantagem no placar, o Tricolor ainda teve um obstáculo a mais. Maik foi expulso após um carrinho em Daniel Borges, o que dificultou ainda mais qualquer tentativa de reação. Para fechar a partida, quase ao apagar das luzes, José Aldo aproveitou o espaço deixado pela defesa e marcou o terceiro do Mirassol. A equipe, que foi uma das sensações do Brasileirão no ano passado, confirmou a vitória por 3 a 0.

O que vem por aí?

O Mirassol volta a jogar na quarta-feira, dia 14, contra o Primavera. A partida será no estádio Italo Mario Limongi, em Indaiatuba. A semana do São Paulo, por sua vez, será agitada. O time joga na quinta-feira, dia 15 de janeiro, contra o São Bernardo, às 21h45 (de Brasília). Será a estreia do Tricolor no Morumbis. Porém, na sexta-feira, o clima político deve esquentar mais ainda. Na parte da noite, o Conselho Deliberativo votará o impeachment do presidente Julio Casares.

MIRASSOL X SÃO PAULO

1ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 10 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto

🟨 Cartões amarelos: Neto Moura (Mirassol); Ferraresi (São Paulo)

🟥 Cartões Vermelhos: Maik (São Paulo)

⚽ Gols: Lucas Mugni (1-0), Alesson (2-0), José Aldo (3-0)

⚽ Escalações

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes):

Walter, Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura (Yuri Lara), Aldo Filho e Lucas Mugni (Galeano); Shaylon (Eduardo), Alesson (Carlos Eduardo) e André Luís (Renato Marques).

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo):

Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric (Maik), Alisson (Danielzinho), Bobadilla, Marcos Antônio e Nicolas (Ferreirinha); Luciano (Lucca) e Tapia (Lucas Moura).