Soberano, Fla pode ameaçar elencos dos paulistas

O Flamengo se transformou no clube mais rico e poderoso do país. E quando um clube chega a esse estágio, o impacto não se limita ao que acontece em campo. Ele passa a interferir no ecossistema.
Hoje, o Flamengo tem dinheiro para algo que poucos tiveram no futebol brasileiro: ameaçar rivais no mercado, inclusive rivais diretos. A simples possibilidade de tirar jogadores importantes de concorrentes altera decisões, acelera renovações e gera tensão.
O São Paulo, por exemplo, está em alerta com Marcos Antonio. A negociação do Tricolor com a Lazio está bem amarrada, mas... com dinheiro sobrando, o Rubro-Negro pode investir no jogador ou em outros... nada parece ser capaz de deter o Flamengo, que tem dinheiro, estrutura e solidez, muito do que qualquer atleta quer.
O Rubro-Negro já está investindo em outras áreas. Ofereceu uma montanha de dinheiro por Kaio Jorge, do Cruzeiro. A diferença é que, neste caso, o Flamengo encontrou resistência. Não por falta de recursos, mas porque do outro lado há um dono igualmente capitalizado. É uma exceção no futebol brasileiro — dinheiro enfrentando dinheiro, e não dinheiro enfrentando urgência.
Virada de jogo
Esse movimento marca uma inversão histórica. Nos anos 90, o Flamengo viveu o papel oposto. Viu algumas de suas principais revelações deixarem a Gávea rumo a clubes paulistas, que ditavam o ritmo do mercado e tinham mais poder de fogo financeiro. O Flamengo formava, os outros levavam.
Hoje, o jogo virou.
Entre os clubes paulistas, com exceção do Palmeiras, não há musculatura financeira para sustentar esse tipo de disputa. São Paulo, Corinthians e Santos seguem relevantes, mas não intimidam o mercado. O Flamengo intimida.
